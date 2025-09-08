Hommage à Serge Boucheny

La disparition de Serge Boucheny attriste tous les communistes. Les Parisiens avaient de l’affection pour ce vieux lutteur, fraternel et joyeux.

Né en 1929 dans une famille d’ouvriers « du bijou », militants syndicaux de la fédération CGT des métaux, Serge devient à son tour ouvrier de la métallurgie, en entrant en 1946 à la SNECMA tout juste nationalisée. Il y sera, pendant un demi-siècle, partie prenante de toutes les luttes, dans la grande usine fortifiée aujourd’hui disparue du boulevard Kellermann, mais aussi de celles des autres usines, et de tout le peuple des quartiers du XIIIe arrondissement dont il fut longtemps le représentant.

La confiance de ses camarades le porta successivement aux responsabilités de délégué du personnel, de secrétaire du CE, de secrétaire du CCE et de dirigeant de la fédération CGT de la métallurgie les années soixante.

Parallèlement, son engagement de communiste fut intense. Dirigeant de la fédération de Paris, responsable du collectif aéronautique, Serge s’investit également dans le secteur de la politique extérieure. Il fut élu au Comité central.

Les communistes de Paris ont le souvenir d’un militant dynamique et fraternel, secrétaire du comité du XIIIe arrondissement, siégeant alors au « 16/3 » boulevard de l’Hôpital, des luttes nombreuses, des succès électoraux de 1967 et 1973.

Député de son cher XIIIe (1967-1968), il fut ensuite Sénateur (de 1969 à 1986), et délégué de la France au Conseil de l’Europe. L’âge venant, Serge accepta la présidence de l’Amicale des vétérans de la capitale. Il s’attacha également avec un collectif à écrire l’histoire des ouvriers de la Snecma.

Le Parti communiste français salue la mémoire d’un militant ouvrier dont l’engagement, les responsabilités et la vie inspirent respect et courage pour l’avenir.

Il adresse ses condoléances à sa famille et à ses proches, ainsi qu’aux communistes de Paris.

Paris, le 8 septembre 2025,

Parti communiste français.