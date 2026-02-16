Déclaration du Parti Toudeh d’Iran et du Parti Communiste Français

Les directions du Parti Toudeh d’Iran et du Parti Communiste Français se sont rencontrées à Paris le 16 février 2026

Nos deux partis entendent renforcer leur solidarité historique. Ils ont toujours été au premier rang pour la transformation sociale et démocratique et pour l’indépendance de nos nations respectives. Tout au long de leur histoire, ils ont noué des relations constantes de solidarité politique et d’action commune.

Le Parti Toudeh d’Iran et le PCF dénoncent les massacres que commet la dictature théocratique au pouvoir en Iran. Le massacre de masse et l’arrestation de milliers de personnes protestant contre la misère, la pauvreté, la corruption, pour la démocratie et les droits humains, sont le symbole du caractère criminel et antipopulaire du régime théocratique iranien. Ce massacre rappelle par son ampleur celui de milliers de prisonniers politiques durant l'été 1988 et l'exécution de centaines de militants du Toudeh et d'autres forces de gauche et patriotiques.

Le PCF et le Parti Toudeh d’Iran dénoncent également les politiques d’ingérences, mises en oeuvre notamment par les États-Unis et soutenues par les complices de l’impérialisme que sont les nostalgiques de la dictature des Pahlavi. Celles-ci sont avant tout dictées par la logique de domination internationale et de prédation promue par l’administration Trump, et elles n’ouvriront nullement le chemin à une alternative démocratique voulue par le peuple iranien. La nécessaire chute du régime actuel, le maintien de l’intégrité territoriale de l’Iran, le respect de la souveraineté de son peuple et la lutte contre toute ingérence étrangère appellent, comme le propose le Parti Toudeh d’Iran, la large coopération et la constitution d’un front large des patriotes progressistes, pour la justice et la liberté du pays. Le PCF et le Parti Toudeh d’Iran exigent la libération immédiate et inconditionnelle de tous les prisonniers politiques.

Nos deux partis veulent plus généralement agir de concert pour le respect du droit international et des résolutions de l’ONU, pour le droit des peuples à l’autodétermination, face aux ambitions impérialistes qui jettent les peuples dans le chaos et dans la guerre. Ils réaffirment leur solidarité avec la lutte du peuple palestinien pour ses droits nationaux et leur engagement conjoint afin que naisse un Etat de Palestine aux côtés de l’Etat d’Israël sur la base des frontières de 1967. Alors que le gouvernement israélien d’extrême droite répand le chaos dans l’ensemble de la région, ils affirment leur solidarité avec les communistes israéliens et palestiniens, et avec l’OLP qui est la représentante légitime du peuple palestinien. Ils sont aux côtés du peuple de Syrie alors que le régime au pouvoir à Damas, issu des forces terroristes takfiristes du HTS, fait peser une menace importante sur les populations, avec le soutien des puissances impérialistes internationales et régionales. Le PCF et le parti Toudeh d’Iran sont solidaires des forces communistes et des forces de paix qui agissent dans la région pour le respect de la souveraineté démocratique des peuples.

Pour répondre à la montée des périls, le PCF et le Parti Toudeh d’Iran entendent développer leurs relations étroites et privilégiées. Ils veulent renforcer leurs échanges et leur travail régulier sur la situation en Iran, en France, au Proche et Moyen Orient, en Europe et sur les tâches des partis communistes et ouvriers à l’échelle internationale.