Défendre la recherche agronomique

Le 28 novembre dernier des représentants du syndicat FNSEA ont érigé un mur dit « des contraintes » devant le siège de l'organisme de recherche agronomique INRAE, prétendant que l'excès de réglementation environnementale auxquels ils seraient soumis serait causée par les travaux des scientifiques de l'organisme.

Le PCF apporte tout son soutien à la légitime indignation de la

communauté scientifique face à cette brutale mise en cause totalement

injustifiée. Les agriculteurs responsables de ces attaques se trompent d’adversaire.

L'agriculture française est en crise. Elle est malade des règles du libéralisme économique prôné par les dirigeants de la commission européenne. Elle est malade des contraintes imposées par l'agro-industrie et la grande distribution. Elle est malade d'un modèle agricole qui abîme la terre et détruit son environnement. Le capitalisme épuise la terre comme il épuise les hommes pour en tirer le maximum de profit, comme le disait déjà Marx au 19eme siècle.

Le PCF propose d'organiser un Grenelle de l’agriculture pour construire un pacte d'avenir avec les agriculteurs de notre pays. Parmi les 15 propositions du PCF pour sortir de la crise figurent entre autres :

- la mise en place de prix planchers pour les productions agricoles de manière à assurer une juste rémunération

- la remise en cause des accords internationaux de libre échange comme le traité commercial UE-Mercosur et le portage de nouveaux accords de coopération

- le doublement des fonds consacrés à l'aide à l'installation de jeunes agriculteurs et une refonte de la PAC

- l’instauration d’un plan de sortie progressif des produits phytosanitaires adossé d’un accompagnement financier et technique des agriculteurs concernés

Dans cette visée, la recherche scientifique, telle que menée par

l'INRAE ou d'autres institutions publiques est une alliée incontournable

du monde agricole et des consommateurs. Elle doit être soutenue par l'état à un bien plus haut niveau qu’aujourd'hui, où les politiques d'austérité et de soumission aux

intérêts privés font rage. En matière de production agricole comme en d'autres, c'est la connaissance qui libère et épanouit, pas l'obscurantisme au service des intérêts des grands groupes.

Paris, le 28 décembre 2024

Parti communiste français.