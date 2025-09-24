De la colère à l’adhésion :  la dynamique militante décuplée à la Fête de l’Humanité

La Fête de l’Humanité a, cette année encore, rassemblé toutes celles et tous ceux qui veulent changer le cours des choses. Unique en son genre, ce grand rendez-vous culturel, politique et populaire restera marqué, pour cette édition 2025, par l’ampleur de la participation et l’intensité des échanges. Dans la diversité des débats, des concerts, des rencontres et des discussions, s’est exprimée une formidable envie d’engagement. Des centaines de femmes et d’hommes ont ainsi choisi d’adhérer au PCF, confirmant que notre parti est plus vivant, populaire et attractif que jamais.

Dans les allées et sur les stands, la colère et le ras-le-bol face à la vie chère, la dégradation des conditions de travail, la casse des services publics, la surdité du gouvernement et la montée de l’extrême droite étaient palpables. Mais partout, ces sentiments se sont transformés en une énergie nouvelle : pour beaucoup, adhérer au PCF apparaît comme le moyen concret d’agir collectivement, de ne pas subir.

Jeunes étudiant·es, salarié·es du privé ou du public, syndicalistes, originaires de grandes métropoles comme de communes rurales : toutes ces trajectoires se sont croisées à la Fête. Trois infirmières en psychiatrie, venues de régions différentes, ont livré des témoignages marquants sur l’état préoccupant de leur secteur. Confrontées à l’abandon croissant et à la dégradation des conditions de soin, elles ont exprimé le besoin de s’organiser politiquement pour défendre la dignité des soignantes et des patients. Leur adhésion sonnait comme un acte de résistance et d’espoir. Une syndicaliste de la CPAM, proche du PCF depuis longtemps, a, elle aussi, franchi le pas lors de ce moment collectif, affirmant le lien nécessaire entre mouvement social, engagement politique et luttes du quotidien.

À cette dynamique d’adhésion s’ajoute un fait essentiel : rien de cela ne serait possible sans le dévouement inlassable des militantes et militants qui, année après année, donnent de leur temps, de leur énergie et de leur passion pour faire de la Fête un événement aussi populaire que politique, festif et mobilisateur. Leur présence dans l’organisation, l’accueil, la diffusion des idées et le renforcement sur les stands ou dans les allées sont une véritable force collective. C’est grâce à ce patient travail militant que nos succès d’adhésion prennent tout leur sens et s’inscrivent durablement dans la vie du Parti. Merci à elles et eux !

Dans les semaines à venir, amplifions ce mouvement collectif, poursuivons l’élan né à la Fête pour faire vivre le débat, accueillir les nouveaux adhérent·es et multiplier les initiatives. L’avenir s’écrit aujourd’hui, avec le renforcement communiste et la confiance retrouvée pour toutes nos batailles de la rentrée sociale et politique.

Véronique Mahé

Membre du CEN

Article publié dans CommunisteS, numéro 1055 du 24 septembre 2025.