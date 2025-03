La Journée internationale de lutte pour les droits des femmes nous rappelle les combats passés, présents et futurs pour l’égalité.

Si des combats politiques ont permis des prises de consciences sociétales et des avancées sociales, l’égalité reste une utopie et peine à se réaliser concrètement.

La reconnaissance des droits n’entraîne pas mécaniquement leur application effective. Le 8 Mars reste donc une journée de mobilisation essentielle, encore en 2025.

Emplois mal rémunérés et dévalorisés, temps partiels imposés, difficile conciliation de la vie professionnelle et familiale, manque de structures de garde : le salaire des femmes reste inférieur d’un quart à celui des hommes, leur retraite de 40 %.

Premières employées et usagères des services publics, elles compensent les carences de l’État auprès des enfants, des personnes âgées ou en situation de handicap, au détriment de leur travail et de leur santé. En détruisant volontairement les services publics, les politiques libérales ont dégradé la vie des femmes.

À plus de 80 %, elles assument seules la responsabilité des familles monoparentales, dont près de la moitié, en plus d’être stigmatisées, vivent sous le seuil de pauvreté.

Pathologies souvent considérées comme « psychologiques » ou devant être acceptées comme inhérentes à la condition féminine, errance médicale : leur santé est ignorée.

Leur droit fondamental à la sécurité n’est pas assuré : en danger permanent, justice ne leur est que rarement rendue. Violées, réfugiées, déplacées, emprisonnées, elles subissent les conséquences mortifères des guerres.

Au cours de l’histoire, leur participation est déterminante dans les domaines culturels, scientifiques et artistiques. Pourtant, elles sont ignorées dans la mémoire collective. Nous devons leur rendre la place qui leur est due.

Nous refusons l’illusion d’une égalité acquise et appelons à une large mobilisation le samedi 8 mars prochain pour protéger des droits qui, nous le savons, ne sont pas acquis pour toujours et restent théoriques faute de moyens et de services publics.

Mobilisons-nous pour exiger des politiques publiques à la hauteur des enjeux féministes, comme la création d’un service public de la petite enfance pour permettre aux femmes de ne plus renoncer à leur travail, et donc à leur salaire ; ou encore la création d’un réel statut du foyer monoparental pour permettre à ces familles de vivre dignement.

La revalorisation des statuts et des salaires des métiers à prédominance féminine est urgente. C’est une question de justice et une question de bon sens. En effet, l’égalité salariale entre les femmes et les hommes, pourvoyeuse de 10 milliards d’euros de cotisations supplémentaires, permettrait de financer l’abrogation de la réforme des retraites. Preuve que, quand les femmes gagnent des droits, la société tout entière en bénéficie.

Au PCF nous militons pour un réel changement de société, juste et égalitaire. C’est pourquoi nous lions la question sociale à la question féministe : il n’y aura pas de révolution sociale sans révolution féministe !

Elsa Siffert

membre de la Commission féministe nationale

Article publié dans CommunisteS, numéro 1032 du 5 mars 2025.