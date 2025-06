Énergie: nucléaire, renouvelable, nous avons besoin des deux, rassemblées dans une grande entreprise publique !

Le 19 juin 2025, un moratoire sur le déploiement des énergies renouvelables a été voté par amendement à la proposition de loi énergie-climat à l’horizon 2035 actuellement examinée au Parlement.

Cet amendement proposé par un député Les Républicains a été adopté avec le soutien de son groupe politique et du Rassemblement National. Il acte une nouvelle offensive de la droite et de l’extrême droite contre les mesures d’atténuation du réchauffement climatique.

Rappelons que les énergies fossiles représentent encore 60 % de notre mix énergétique. Il est dans l’intérêt de la France de s’en passer complètement d’ici 2050 pour atteindre nos objectifs climatiques, mais également pour s’affranchir d’une dépendance dangereuse aux États pétro-gaziers (États-Unis, Russie, pétromonarchies autoritaires…) mais aussi aux gaz de schiste américains.



C’est pourquoi le plan climat Empreinte 2050 du PCF prévoit de doubler la production d’électricité décarbonée et d’investir dans l’électrification de la société.



Malheureusement, cette électrification n’a pas encore démarré. La France dépend encore énormément des énergies fossiles, dont le pétrole. Cette situation, que nous déplorons, a renforcé dans le débat public une cabale contre les énergies renouvelables et contre nos centrales nucléaires. À cause de cette dépendance aux énergies fossiles, la France n’est pas au rendez-vous pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre.



Ces retards dans l’électrification ne sont que le résultat de choix politiques. A titre d’exemples, les coupes budgétaires dans la rénovation énergétique, l’absence de politique pour acquérir des véhicules électriques français à bas coûts, pénalisent fortement le plan climat de la France. Avec des investissements publics suffisants, la transition énergétique peut devenir accessible à tous les budgets.



Loin d’opposer les énergies décarbonées entre elles, nous plaidons pour un mix s’appuyant à la fois sur le nucléaire et sur les énergies renouvelables, dont la part principale provient aujourd'hui des barrages hydrauliques. Les autres formes d’énergies renouvelables tels que l’éolien et le solaire seront appelées à se développer dans le respect des territoires et de leurs habitants, sans perturber les activités économiques locales.



Renouons avec une France des bâtisseurs qui se projette dans les prochaines décennies ! Avec son plan Climat Empreinte 2050, le PCF porte l’ambition de conjuguer l’écologie avec les Jours Heureux.



Nous appelons à créer une grande entreprise publique charger de déployer ces politiques, d’investir dans la construction de 20 EPR, dans la prolongation de la durée de vie des centrales existantes et dans le développement des filières renouvelables. La France doit sortir du marché européen de l’énergie, retrouver la maîtrise des tarifs et diviser par deux les factures de nos concitoyens, des entreprises, des collectivités.



Les barrages hydrauliques ne doivent pas être vendus au privé et soumis à la concurrence, comme le réclament les défenseurs de l’Europe libérale qui ont privatisé le marché de l’énergie. Travailler ces solutions et les déployer sans tarder est indispensable pour concevoir une politique énergétique cohérente et à la hauteur des enjeux, qui mérite mieux que la démagogie des mouvements réactionnaires ou faussement écologiques.

Parti communiste français

Le 25 juin 2025