focus

Tous et toutes ensemble jusqu'au retrait !

Plus de 2 millions de personnes ont déferlé dans toute la France ce 19 janvier en participant aux manifestations contre la réforme des retraites. Et des grèves importantes ont débuté dans de nombreux secteurs.

Le PCF salue les organisations syndicales qui ont organisé cette mobilisation historique qui marque un immense succès pour cette première étape dans la riposte au projet du gouvernement.

Emmanuel Macron a mis le pays au défi. La réponse des Français·es est puissante et claire : "Nous ne voulons pas de cette reforme des retraites !"

Les salarié·es n'ont pas besoin de davantage de pédagogie, ils ont compris la nocivité et l'inefficacité de cette réforme.

Le PCF appelle le Président de la République à retirer son projet dès maintenant ou à le soumettre à referendum. Il appelle les Français·es à amplifier la mobilisation jusqu'à ce que le message du pays soit entendu en participant à la journée d'action du 23 janvier et à la nouvelle journée de manifestations du 31 janvier.

Et notre parti fera de la semaine du 23 janvier une semaine de déploiement des communistes dans tout le pays pour révéler le contenu du projet qui sera presenté au Conseil des ministres, porter nos propositions alternatives pour une retraite à 60 ans à taux plein et mobiliser le plus grand nombre pour les manifestations du 31 janvier.

Et il poursuivra partout en France l'organisation de réunions publiques et de meetings avec toutes les forces de gauche et écologistes pour faire grandir un front social et politique inédit !

Paris, le 19 janvier

Parti communiste français.

Pétitions à signer 👇

➡️ Pour un grand débat national



➡️ Retraites : non à cette réforme injuste et brutale ! (intersyndicale)