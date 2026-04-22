L’esprit communiste - Le billet de Gérard Streiff

Le très conformiste F.-O. Giesbert, FOG pour les intimes, intitule son dernier opus « La France est-elle un pays communiste ? » Je précise tout de suite : pas la peine de se précipiter chez votre libraire, le pensum est vide, il n’émouvra que les clercs de notaire. Mais on signale ce fait car, à sa manière, alors qu’on reparle du Front populaire, qu’on parle beaucoup du 1er Mai, de la Sécu aussi, il rappelle l’importance de l’histoire communiste en France, le poids de l’héritage rouge dans notre pays. D’ailleurs Le Figaro, dans son commentaire ce samedi (p. 15), déclare : « (Si) le communisme a été vaincu une fois pour toutes en 1989 (…), (en France) l’esprit communiste demeure. »

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1083 du 22 avril 2026.