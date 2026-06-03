Fabien Roussel dans le Puy-de-Dôme

Compte rendu succinct de la journée du 26 mai dans le Puy-de-Dôme au cours de laquelle notre secrétaire national Fabien Roussel a d’abord rencontré les salariés de Flauraud à Clermont-Ferrand, puis les dirigeants de l’entreprise Chouvy à Vic-Le-Comte, pour finir en soirée avec l’Assemblée départementale des communistes.

Flauraud - Équipementier automobile dont le siège et la base logistique sont situés au Brézet à Clermont-Ferrand.

Une trentaine de salariés avec leurs représentants du personnel dont notre camarade Rémi Veyssière (conseiller départemental) ont accueilli la délégation du PCF. La direction de l’entreprise a même souhaité venir saluer Fabien Roussel.

Les salariés (au nombre de 309 actuellement) sont sous le coup de suppressions d’emplois qui menaceraient 1/3 des effectifs. La première exigence relayée par le PCF, c’est que les salariés soient écoutés et leurs demandes prises en compte pour retrouver une activité plus stable. Pas question que les salariés soient la variable d’ajustement des choix hasardeux du groupe suisse Emil Frey qui a fragilisé l’entreprise depuis 2015 et dont il s’est débarrassée le 1er janvier 2026.

Les communistes et leurs élus ont rappelé que les salariés ne représentaient jamais un coût mais une valeur ajoutée pour l’entreprise, mais par contre que le coût du capital n’avait jamais été aussi élevé pour gaver les actionnaires. Surtout, comme l’a fait remarquer Fabien Roussel, quand des salariés exposent leur rémunération après 14 ans d’ancienneté qui dépasse à peine le SMIC.

Entreprise Chouvy à Vic-le-Comte - Entreprise familiale spécialisée dans la transformation des céréales en aliments pour animaux.

Via nos élues de Vic-Le-Comte (Catherine Fromage et Audrey Granet), les dirigeants de l’entreprise ont soigné la venue de la délégation du PCF avec d’abord une présentation de leurs activités et son historique.

Dans le cadre de la visite qui s’est faite avec notamment André Chassaigne, ils ont exposé aux 2 anciens parlementaires les difficultés rencontrées pour continuer à développer l’entreprise autour notamment d’un projet d’huileries à base de tourteau.

Fabien Roussel a dénoncé l’absence de mesures de la part du gouvernement face à l’envolée des prix du carburant : pour l’entreprise Chouvy, c’est 2 000 euros de plus chaque jour en dépenses...

André Chassaigne a rebondi sur le rôle aujourd’hui non assumé par BPI France pour accompagner le projet de développement de l’entreprise : une démarche vis à vis du ministre Roland Lescure va donc être réalisée.

Enfin la journée s’est conclue au cœur de Vic-le-Comte pour une Assemblée départementale fournie avec une centaine de camarades présents.

Des échanges riches, parfois rugueux mais toujours dans la camaraderie autour de l’actualité nationale et internationale, de notre congrès, des échéances de 2027. Fabien Roussel s’est exprimé à plusieurs reprises.

Toutes les sections du département étaient présentes et les débats de cette Assemblée départementale vont se répercuter dans les prochains jours à l’occasion des Assemblées générales de section.

Pierre Miquel

secrétaire fédéral

Article publié dans CommunisteS, numéro 1089 du 3 juin 2026.