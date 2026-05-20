Fabien Roussel en Bretagne

Lundi 11 mai, Fabien Roussel s’est rendu à Rennes pour rencontrer les adhérents et adhérentes d’Ille-et-Vilaine. Un premier temps d’échange a réuni une quinzaine d’élu‧es et cadres de Bretagne. Le récit des campagnes municipales a fait état de l’importance de l’action de terrain. Avec le recul du service public, le désarmement de la classe ouvrière qui se traduit dans la réduction des effectifs syndicaux et politiques, l’atomisation du monde du travail, chaque individu est de plus en plus exposé, « seul face au monde » pour citer Yannick Le Cam, secrétaire fédéral des Côtes-d’Armor. Charge à nous d’aller à leur rencontre, de leur dire qu’il existe une solution à la résignation dans l’action collective. De leur proposer l’adhésion, de construire avec elles et eux des victoires nouvelles.

Puis ce sont près de 150 communistes qui ont rejoint l’Assemblée générale. Gladys Grelaud, conseillère régionale et porte-parole du Comité régional d’action communiste de Bretagne, a exposé un bilan depuis 2023 de l’activité des communistes en Bretagne. Elle a souligné notre visibilité dans les initiatives militantes des 1 600 communistes breton‧nes. À l’image de la Fête de l’Humanité Bretagne qui se tient chaque année à Lanester (56) avec des débats de haute tenue et le soutien aux luttes comme celle des Fonderies de Bretagne. Elle a aussi cité des batailles portées par nos élu‧es comme le SAGE Vilaine avec Michel Demolder, la visibilité dans la presse comme la présentation du Plan Climat sur France 3, l’organisation de débats sur l’industrie, la coopération avec Cuba...

Comment donc poursuivre et amplifier ces combats ? C’est la question que nous nous posons avec ce congrès. Plus de vingt questions et suggestions ont été posées à Fabien Roussel par des camarades de tout âge et profession. La Sécurité sociale du 21e siècle peut-elle être le projet révolutionnaire autour duquel nous articulons notre intervention politique ? Comment développer les réseaux communistes à l’entreprise et lutter contre l’économie de guerre ? Comment, dans notre activité, garantir que nous ne penchons pas vers le réformisme ? Comment enrichir le Plan Climat de réflexions sur l’épuisement des ressources ? Face aux accords entre les groupes automobiles Dongfeng et Stellantis, quelle action communiste ? Quelles luttes mener pour convaincre les ouvrier‧es de l’agroalimentaire ? Comment mieux faire connaître nos dirigeantes et porte-parole féminines ? Quelles méthodes pour massifier notre organisation ? Les thèmes de la participation citoyenne, de la présidentielle et du mode de scrutin, ou encore du vieillissement de la population et du travail de soin ont aussi été abordés.

Fabien Roussel s’est appliqué à répondre à chacune des interventions en ouvrant de nouvelles pistes. Au bout de deux heures de discussion, les camarades en voulaient encore ! Toute cette énergie, toutes ces idées, voilà de quoi nourrir nos débats sur les orientations nationales et locales dans les semaines à venir.

Elsa Koemer

Article publié dans CommunisteS, numéro 1087 du 20 mai 2026.