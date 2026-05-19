Face la guerre culturelle réactionnaire mobilisons-nous !

Vincent Bolloré veut posséder les outils de production, de diffusion, de distribution de la culture et des médias. A l’aide du pouvoir médiatique qu’il possède, il veut conquérir un pouvoir culturel, un pouvoir sur nos esprits. Il poursuit son offensive contre celles et ceux qui lui résistent et osent le crime de lèse-majesté, comme en témoigne la décision de faire une liste noire de la prise de parole collective d’artistes manifestant leur inquiétude à l’égard de son projet politique. En limogeant le directeur de Grasset, déjà, il avait donné le ton. La culture, la liberté d’expression, de création et d’information sont des biens trop précieux pour qu’on les laisse entre les mains des milliardaires. D’autant plus que cette oligarchie industrielle et financières participe à une véritable guerre culturelle et idéologique menée de longue date par des mouvements politiques d’extrême droite alliée désormais à des forces de droite de moins en moins républicaine. Cette guerre culturelle est destinée à étendre la domination sociale, économique et politique d’un capitalisme de nouvelle génération, mondialisé, financiarisée, autoritaire, obscurantiste et guerrier. Ensemble ilsprétendent combattre notre imaginaire et nous interdire nos combats émancipateurs, nos valeurs de liberté, d’égalité et de parité, de fraternité et de sororité.



La brutalité avec laquelle sont traités les institutions, les actrices et les acteurs du monde de la culture et des médias est à la mesure de la façon dont ils traitent notre peuple nous inquiète et doit nous mobiliser. Face à cette offensive méthodique, qui se fonde sur une puissance financière considérable, il est grand temps pour nous de réagir et La gauche doit être au rendez-vous de cette bataille centrale. Par-delà les intimidations, de nombreuses voix s’élèvent pour refuser l’emprise de Vincent Bolloré et consorts, pour dénoncer la guerre culturelle qu’il est en train de mener pour mettre au pas la société. Des pétitions, des tribunes des actions ont lieu. Nous en sommes partie prenantes. Pour notre part nous avons avec d’autres forces politiques et syndicales relancé les nouveaux Etats Généraux de la Culture et des médias.Rassemblons toutes nos forces et nos initiatives pour lui faire échec.

C’est notre passion pour les libertés, pour l’égalité et la parité, pour le vivre ensemble dans la fraternité et la sororité, pour le respect de l’altérité et de la diversité de notre population qui a toujours fait la richesse de notre pays, que nous devons impérativement défendre : défense des services publics notamment ceux de l’Ecole et de l’Université, de la Culture et de l’Audiovisuel, voter une loi prévue contre la concentration des médias, des réseaux sociaux et numériques, du cinéma et des maisons d’éditions, revitaliser le combat culturel contre toutes les formes de racisme et d’antisémitisme, contre le patriarcat et les violences faites aux femmes, contre les atteintes à la liberté des orientations sexuelles. Cette mobilisation doit plus largement être l’affaire de tous les citoyens-nes car il s’agit de mener d’urgence une grande bataille politique, celle de l’imaginaire.



Paris, le 19 mai 2026

Parti communiste français