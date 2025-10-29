Fête de section à Villeurbanne

Pour sa 5e édition, la fête de la section de Villeurbanne du PCF s’est tenue le samedi 25 octobre au Centre culturel de la vie associative.

Le débat sur le thème « Communisme municipal : Quelle place à gauche ? » a été enrichi par les interventions des invités :

Philippe Rio, maire de Grigny (Essonne). (Élu « Meilleur Maire du monde » pour son action contre la pauvreté après le Covid).

Amandine Demore, maire d’Échirolles (Isère). (Son portrait était dans la dernière page de l’Humanité du 15 octobre).

Léna Arthaud, professeure des Écoles, élue à la Métropole de Lyon.

Devant une belle assemblée de camarades, et avant un programme festif - entre chansons, musique, couscous -, ils ont exposé durant deux heures leurs missions, souvent complexes et difficiles, à confronter les projets au réel.

Un sujet commun : Que faire lorsque État, Région, Département se désengagent ?

Le retour d’expérience des deux communes a permis à l’assistance de découvrir les réalisations ambitieuses des mairies communistes.

Pour Amandine Demore : l’étude et la mise en place d’une mutuelle sociale, le projet de création d’un commissariat, réitérer le besoin essentiel d’une Police de proximité. « Mettre la population en sécurité est une exigence ».

Pour les deux communes : le problème du narcotrafic, devenu grave et lourd pour les habitants et les élus des deux communes.

Léna Arthaud relate les missions que se donne le groupe communiste à la Métropole de Lyon et en particulier celle conduite par Michèle Picard, maire de Vénissieux, relative aux Arrêtés d’expulsions.

Il fut question aussi d’écologie urbaine, de transports, d’écoles, de patrimoine, de vie quotidienne. De leur « besoin d’être utile ». Autant de sujets partagés avec la salle.

Le débat a été clôturé par l’intervention des associations invitées, dont le Secours populaire, le Mouvement de la paix et les Jeunes Communistes du Rhône.

Mais la fête n’était pas finie pour autant ! Les participants ont pu continuer la soirée et partager un moment convivial animé par un groupe de musique cubaine puis un DJ Set.

Sonia Bove , Fares Sellaouti

Article publié dans CommunisteS, numéro 1060 du 29 octobre 2025.