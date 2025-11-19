5 000 personnes à Rouen « pour transformer la colère en espoir »

Pour la vingtième fois, le Parc des expos de Rouen s’est teinté de rouge pour cette nouvelle édition de la Fête de l’Humanité en Normandie. Rouge de colère tant les mauvais coups du budget macroniste inquiètent les familles rencontrées dans les allées. Julie, venue avec son fils qui saute dans la structure gonflable, le dit sans détour : « Les fins de mois commencent de plus en plus tôt, heureusement qu’il y a quelques animations pas chères comme la Fête de l’Huma dans le coin, sinon on ne sortirait plus. »

« Le budget Lecornu est pire que les budgets portés par Barnier ou Bayrou », explique le député Édouard Bénard lors du grand meeting du samedi après-midi. « Plus la macronie est mise en minorité, et plus Lecornu s’appuie sur le RN pour tenir son cap, comme lorsqu’ils ont empêché ensemble le vote de la taxe Zucman », dénonce-t-il. « Face à eux, la gauche doit se tenir debout et prête à incarner, tous ensemble, l’alternative au macronisme agonisant », conclut sous les applaudissements nourris de la salle le député communiste qui a voté les motions de censure contre les gouvernements Lecornu, Bayrou et Barnier.

Juste avant, Fabien Gay, directeur de l’Humanité et sénateur, débattait avec l’industriel Patrick Coquelet, PDG de Polytechs à Cany Barville et vice-président du MEDEF en Seine-Maritime. Un vrai affrontement entre les exploités et la bourgeoisie. « Comment comprendre que 211 milliards d’argent public, minimum, soient versés chaque année sans contreparties aux entreprises ? Alors qu’on va rationner les retraités, dérembourser les médicaments et bloquer les salaires ? Certains parlent même de supprimer l’âge de départ à la retraite ? », fait mine d’interroger Fabien Gay. « Mais mes enfants, revenir sur l’âge de la retraite à 64 ans, ça n’est pas possible ! », a contre-attaqué Patrick Coquelet.

Plus tard, le député havrais Jean-Paul Lecoq participait à une table ronde avec un représentant de l’ambassade de Palestine et du mouvement BDS France : « La reconnaissance de l’État de Palestine par la France doit être suivie d’effets, et il s’agit maintenant de faire vivre cette reconnaissance jusqu’à ce que l’État palestinien existe réellement et qu’Israël renonce à toute colonisation », fustige-t-il.

Le soir, place aux concerts avec une scène musicale éclectique, mais à la Fête la politique n’est jamais très loin. Le collectif des jeunes mineurs et majeurs isolés de Rouen, mobilisé depuis plusieurs mois pour que leurs droits fondamentaux soient respectés par la Préfecture a pu prendre la parole devant un public nombreux et bien conscient des nombreux combats à mener.

Cette Fête de l’Humanité Normandie a permis de porter un message fort de combativité, de rassemblement et d’unité. Dans les allées on croisait les représentants de LFI ou encore du PS. Lors de l’inauguration de la Fête de l’Huma, la présidente de la coopérative des élus communistes et républicains, la sénatrice Céline Brulin, avertissait l’auditoire : « Face au RN qui progresse, la gauche doit incarner l’alternative. Cela ne pourra passer que par des propositions audacieuses qui changent concrètement la vie de notre peuple à bout de force, portées par un rassemblement de toutes les forces de gauche ».

S’il reste encore du chemin à parcourir, la ligne politique est, elle, tracée.

Aurélien Lecacheur

secrétaire départemental | Fédération de Seine-Maritime du PCF

Article publié dans CommunisteS, numéro 1063 du 19 novembre 2025.