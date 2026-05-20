La Ciotat à la fête

Ce dimanche, la section locale du PCF organisait sa traditionnelle Fête du Golfe, un événement qui, au-delà du simple rassemblement politique, s’est affirmé comme un véritable carrefour de rencontres populaires, d’échanges culturels et de luttes internationales.

Dès la mi-journée, le ton était donné : une immense tablée de près de 150 convives, installée les pieds dans l’eau, témoignait de la réussite de l’organisation. Dans une ambiance où la musique et les rires se mêlaient aux discussions sérieuses, les citoyens ont pu partager un moment de vie hors du temps.

« Cette fête accueille de plus en plus de monde chaque année. Elle est un temps fort de notre agenda qui nous permet, dans la convivialité, de porter nos propositions, du local à l’international », se réjouit Sébastien Madau, secrétaire de la section. Pour lui, ce rendez-vous n’est pas qu’une parenthèse festive, c’est un rempart : « La lutte contre l’extrême droite est également un élément fondamental de notre activité quotidienne, et voir autant de monde ici nous donne la force de poursuivre ce combat. »

Karim Ghendouf, conseiller municipal d’opposition réélu en mars dernier, abonde dans ce sens, voyant dans cette affluence le signe d’une gauche vivante et ancrée : « Cela témoigne de notre capacité à rassembler les femmes et les hommes progressistes de notre ville autour des grands enjeux qui la traversent : le droit au logement, la défense de l’emploi, l’avenir de notre jeunesse, l’éducation, la culture et l’urgence environnementale. »

Solidarité avec Cuba et la Palestine

Le village associatif, point névralgique de la fête, accueillait de nombreuses structures telles que France Cuba, Fraliberthé, les Amis de l’Huma, le MJCF13, ou encore l’Association LGBTQIA+ La Ciotat L’Éventail.

Le point d’orgue de cet engagement internationaliste fut la remise d’un chèque de 4 500 euros à la fédération du PCF13. Cette somme, collectée grâce à l’abnégation des militants locaux, contribuera à l’opération nationale « Un container pour Cuba », visant à briser le blocus qui asphyxie l’île.

L’émotion était également palpable lors de l’officialisation du parrainage de Bisan, une jeune enfant palestinienne vivant en Cisjordanie. Cette action, menée de concert avec l’association France Palestine Solidarité, incarne la volonté des communistes ciotadens de ne jamais détourner le regard. « Nous sommes mobilisés aux côtés des peuples frappés par les politiques impérialistes et coloniales. De la Palestine à Cuba, de l’Ukraine au Liban, en passant par le Soudan ou l’Iran, notre solidarité est indivisible », a martelé Sébastien Madau.

Du théâtre de rue dans la tradition Front populaire

La Fête du Golfe a également été l’occasion de présenter au public la troupe de théâtre qu’elle vient de lancer, afin de contribuer à l’émancipation par les arts. Baptisée « Boulevard du crime » la compagnie s’inscrit dans la longue tradition du théâtre de rue populaire, dans l’esprit du groupe « Octobre ». Un symbole fort en cette année de 90e anniversaire du Front populaire, dont la culture a été un des leviers majeurs. C’est par « Le Tableau des Merveilles » de Jacques Prévert que la troupe s’est lancée dans le grand bain.

Sebastian Madau

Article publié dans CommunisteS, numéro 1087 du 20 mai 2026.