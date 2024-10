Une stèle en hommage aux membres de la colonne Fabien morts à Gravelotte en 1944

À l’initiative du Souvenir français, une stèle en hommage aux morts de la colonne Fabien tués à Gravelotte a été inaugurée le 29 septembre dernier. Cette stèle répare un oubli et il a fallu toute la persévérance de Gérard Bricage, président du comité local, pour ce résultat.

Du 24 au 26 septembre 1944 à Gravelotte, 15 volontaires de la colonne Fabien sont morts pour la France. Issus de la Résistance d’Île-de-France notamment, ces jeunes gens ont rejoint la colonne Fabien après l’insurrection de Paris.

Après avoir participé à la Libération de Paris, le colonel Fabien (surnom de Pierre Georges et auteur du premier attentat contre un officier allemand le 21 août 1941 au métro Barbès-Rochechouart) rassembla un groupe de cinq cents hommes pour continuer la lutte contre l’armée allemande avec les forces françaises et alliées.

Sa troupe devint vite un régiment rattaché à la division Patton et engagé dans la campagne en Lorraine et en Alsace. L’unité dépassera le seuil des 3 000 volontaires et sera intégrée dans la première armée française. L’enthousiasme est sans doute la seule chose dont ne manquait pas l’unité. Les vêtements civils étaient inadaptés et l’armement hétéroclite et insuffisant.

Le nom des 15 soldats ont été portés sur la stèle. Ce monument a été labélisé « 80 ans de la libération ». De nombreux élus et représentants des collectivités locales étaient présents.

Jacques Maréchal a pris la parole pour le PCF. Il a salué la tenue de cette initiative, une première en Moselle. Au cours de son intervention, il a rappelé le parcours de Pierre Georges et ses responsabilités dans la Résistance.

Cette stèle sert à perpétuer la mémoire de ces combattants et leur place dans l’Histoire.

Article paru dans CommunisteS n°1013 - 9/10/2024