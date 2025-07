Gros succès pour la Fête de l’Huma 39

Samedi 14 juin, c’était le grand retour de la Fête de l’Huma 39, après 5 ans d’interruption. La fédération PCF du Jura a relevé ce défi, en plaçant cette journée sous le signe de la solidarité avec Cuba.

Nos amis de France Cuba 21 se sont chargés de l’élaboration d’un délicieux repas inauguré, comme il se doit, par un mojito.

Après le déjeuner qui a réuni plus de 100 personnes, place au débat avec la participation de Fabrice Leclerc, président de France Cuba, d’Evelyne Ternant, membre du CEN de notre parti (et plusieurs fois candidate aux législatives dans le Jura), et de plusieurs fins connaisseurs de la réalité cubaine, tout juste de retour de La Havane.

Plusieurs associations étaient présentes : CGT 39, Alternative mutualiste avec qui nous avons lancé une collecte de médicaments, Scopti 1336, l’association des amis de l’Huma 39, la Jeunesse Communiste nouvellement reconstituée dans notre département, ainsi que l’Association France Palestine Solidarité.

Le public a pu découvrir la réalité de Cuba au travers de 3 expositions (Le Che, le blocus et l’agroforesterie) et apprécier la prestation musicale d’un duo du groupe Colectivo Matanzas.

Les camarades qui, pour des raisons diverses, ne pouvaient pas se déplacer, ont choisi de contribuer au succès de la fête en participant à une collecte pour couvrir une partie des frais de l’organisation, et aussi pour aller directement en souscription solidarité Cuba.

Pour une petite fédération comme celle du Jura (moins de 200 adhérents) cette journée a été un gros succès. Plusieurs représentants des forces de la gauche locale nous ont fait part de leur satisfaction de retrouver la Fête de l’Huma 39 qui a fait l’objet, c’est très inhabituel, de 3 articles dans la presse.

Que ce soit autour de la solidarité avec Cuba, ou avec la Palestine, cette journée s’est déroulée dans un climat de fraternité, de rassemblement festif et combatif, pour la justice et la paix dans le monde.

Dominique Lormier

Article publié dans CommunisteS, numéro 1048 du 02 juillet 2025.