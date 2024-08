Hommage à Alban Liechti

Alban Liechti rejoint très jeune le combat communiste. Fils de résistant et apprenti horticulteur, il est, de fait, tôt confronté aux luttes de classes et aux questions nationales.

Face à la Guerre d'Indochine, il est de ces Français qui soutiennent le jeune Henri Martin, résistant communiste croyant prolonger son engagement pour le progrès en rejoignant la Marine nationale avant de se trouver confronté à la mission de combattre le peuple vietnamien en lutte pour son indépendance. Henri Martin connaîtra les prisons de la République et une grande campagne de soutien s'ensuivit. Alban Liechti y participa et en fut décisivement marqué.

Quand, à son tour, Alban Liechti est appelé à combattre, c'est le peuple algérien qui, cette fois, est visé parce qu'il recherche une voie d'indépendance. Alban Liechti tâche de convaincre autour de lui, fait signer largement une pétition à l'orientation claire : le refus d'une guerre d'asservissement.

Pour avoir refusé jusqu'au bout de prendre les armes contre le peuple algérien, Alban Liechti paiera un lourd tribut, condamné à passer une partie de sa jeunesse en prison. "Soldat du refus", il fut entouré par une campagne de soutien ; d'autres jeunes communistes suivirent ce même chemin marqué par une lourde répression (Léandre Letoquart, Jean Clavel...).

Après avoir recouvré la liberté, Alban Liechti retrouva ses activités militantes. Epris de justice et de liberté pour le peuple de France et tous les peuples du monde, il demeura un militant communiste toute sa vie durant.

Le Parti communiste s'honore de compter dans ses rangs des hommes comme Alban Liechti.

Nous adressons à sa famille et à ses proches toutes nos condoléances et leur assurons que le courage lucide d'Alban Liechti continuera d'inspirer les communistes et tous les partisans de l'émancipation humaine.

Paris, le 29 août 2024.

Parti communiste français.