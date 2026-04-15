Iran : l’impérialisme américain alimente la guerre et les spéculateurs !

Depuis le 28 février, les frappes israélo-américaines contre l’Iran ont fait basculer le Moyen-Orient dans une nouvelle guerre criminelle. En riposte, l’Iran a engagé des actions ayant conduit au blocage du détroit d’Ormuz, point stratégique du commerce énergétique mondial.

En quelques jours, les prix de l’énergie ont flambé et l’économie mondiale s’est retrouvée suspendue à des décisions unilatérales prises à Washington. L’impérialisme des États-Unis reste la principale menace directe sur la stabilité internationale.

Le MJCF rappelle que cette guerre ne saurait être justifiée par la défense de la démocratie ou des droits humains. De l’Irak à la Libye, en passant par la Syrie, les interventions occidentales ont produit destruction et chaos, sans jamais répondre aux aspirations des peuples.

Aujourd’hui encore, ce sont les populations – au premier rang desquelles le peuple iranien – qui en paient le prix. La hausse brutale du pétrole alimente l’inflation et aggrave la précarité énergétique, tandis que les grandes multinationales, notamment celles produisant aux États-Unis, engrangent des profits considérables.

L’annonce d’un cessez-le-feu temporaire, conditionné à la réouverture du détroit d’Ormuz, démontre qu’il s’agit bien d’une offensive mercantile, visant à ouvrir de force le marché iranien et à réorganiser la production mondiale. Le MJCF apporte son soutien au peuple libanais resté sous les bombes pendant les négociations en cours.

Les négociations concernant un droit de péage sur le détroit, au mépris du droit de la mer, sont une alerte pour les vassaux des Etats-Unis, dont la France. Le gouvernement américain sacrifiera toujours le droit international et les intérêts de ses prétendus alliés à une perspective de profits. Une politique souveraine assumant la confrontation avec Washington devient urgente.

Le MJCF réaffirme son attachement au principe de souveraineté des peuples. Seul le peuple iranien est légitime pour décider de son avenir. Le MJCF dénonce les tentatives de légitimation d’alternatives imposées de l’extérieur, notamment autour de Reza Pahlavi. Il dénonce les sanctions économiques frappant les peuples, véritable guerre économique menée par les Etats-Unis au prix de milliers de morts chaque année.

Dans ce contexte, l’alignement coupable de la France et de l’Union européenne sur les positions américaines entretient l’escalade.

Le MJCF appelle à une politique étrangère indépendante, fondée sur la paix, la coopération et le refus des logiques de blocs. La France doit sortir de l’OTAN et cette organisation doit être dissoute.

Il réaffirme son engagement aux côtés des forces progressistes iraniennes et de la jeunesse, pour un Iran souverain, libéré de toute ingérence et de toute domination.

MJCF

Article publié dans CommunisteS, numéro 1082 du 15 avril 2026.