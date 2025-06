Iran : Netanyahou menace la sécurité du monde

Dans la nuit, l’État d’Israël a frappé plusieurs sites stratégiques en territoire iranien, et a assassiné des scientifiques et dirigeants politiques et militaires iraniens.

Cette nouvelle agression s’ajoute aux trop nombreuses violations du droit international commises par Israël, au premier rang desquelles le génocide en cours à Gaza et la colonisation qui s’étend en Cisjordanie.

Aucune opération de cette envergure ne peut être menée sans l’aval de Washington. Si Trump et Netanyahou ont affiché un désaccord concernant l’accord sur le nucléaire iranien, ou l’accord séparé avec les Houthis en mer Rouge, l’absence de condamnation de l’agression israélienne et la préparation des bases militaires US de la région prouvent une active complicité.

L’alignement français sur cette position, avec Emmanuel Macron qui parle de « droit d’Israël à se défendre », est une nouvelle preuve de la vassalisation de notre État et une trahison de tous les engagements internationaux de notre pays. La France faillit à faire respecter le droit international qui garantit chaque État contre des opérations militaires sans déclaration de guerre, et chaque peuple contre les crimes de guerre, les famines, les nettoyages ethniques et les génocides.

L’absence de condamnation est également une trahison des intérêts de la Nation. Il est désormais clair que le gouvernement de Benyamin Netanyahou est une menace contre la sécurité du monde, et de fait de la France.

Une guerre ouverte entre Israël et l’Iran entraînerait une réaction de l’OTAN. Les États-Unis n’ont laissé aucun doute à ce sujet. La France doit urgemment se désengager de cette alliance militaire, au risque d’être entraînée dans la guerre.

La France doit également prendre des sanctions contre l’État israélien. En premier lieu, le gouvernement doit cesser de prétendre que nous ne vendons pas d’armes. Le commerce de matériel militaire doit cesser immédiatement. La France doit également peser pour suspendre l’accord d’association UE-Israël.

La diplomatie française doit clairement dénoncer le gouvernement israélien comme une menace pour nos intérêts nationaux. Promettre que « toutes les dispositions seront mises en place pour assurer la protection du territoire national et de nos concitoyens » est vain, si l’on ne dénonce pas qui vient de les mettre en danger. Le financement par Israël de groupes islamistes, après des années de financement du Hamas, n’est pas seulement une calamité pour les peuples israélien et palestinien, il met en danger la sécurité nationale, dix ans après les attentats de 2015.

Nous devons œuvrer pour faire aboutir les négociations internationales sabotées par l’État israélien :

- La France doit reconnaître l’État palestinien lors de la conférence de l’ONU à New-York.

- La France doit dénoncer l’agression israélienne, prendre des sanctions et agir pour un cessez-le-feu et la reprise des négociations sur le nucléaire iranien.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1046 du 18 juin 2025.