Faire vivre l’esprit du Conseil national de la Résistance dans le monde d’aujourd’hui

Journée nationale de la Résistance

Ce 27 mai, notre pays célèbre la Journée nationale de la Résistance, en mémoire de la première réunion du Conseil national de la Résistance, organisée en 1943 sous l’autorité de Jean Moulin.

Cette journée n’est pas seulement un hommage au courage de celles et ceux qui combattirent l’occupation nazie et le régime de Pétain. Elle est aussi un appel à faire vivre l’héritage politique, social et démocratique porté par le programme du Conseil national de la Résistance, « Les Jours heureux ».

Dans cet épisode de la seconde Guerre mondiale, le rôle des communistes fut déterminant. Les militants du Parti communiste français, engagés dès les premières heures dans la lutte clandestine, payèrent un tribut immense à la Résistance et à la Libération. Ouvriers, intellectuels, cheminots, mineurs, immigrés, résistants des FTP-MOI, élus révoqués, femmes combattantes : des milliers de communistes furent arrêtés, fusillés, déportés pour avoir refusé la barbarie fasciste et défendu l’indépendance nationale, la liberté et la dignité humaine.

Mais la Résistance ne fut pas seulement un combat militaire. Elle a porté une ambition de transformation profonde de la société. Au sortir de la guerre, le programme du CNR a permis la création de la Sécurité sociale, des retraites, des nationalisations stratégiques, des services publics modernes, des droits des travailleurs, de la démocratie sociale et d’un accès élargi à l’éducation et à la culture.

Cette œuvre immense demeure d’une modernité saisissante.

À l’heure où les inégalités explosent, où les services publics sont fragilisés, où la guerre revient sur le continent européen, où les logiques financières menacent les solidarités humaines et où l’extrême droite progresse partout en Europe, les principes portés par le CNR résonnent avec une force nouvelle.

Le programme des « Jours heureux » nous rappelle qu’une société peut choisir la solidarité plutôt que la concurrence généralisée, le progrès humain plutôt que la loi du marché, la souveraineté populaire plutôt que la domination des puissances financières.

Défendre aujourd’hui l’hôpital public, la protection sociale, les retraites, les droits du travail, l’école de la République, la culture, la paix et la démocratie, c’est prolonger le combat des résistantes et résistants.

Commémorer la Résistance n’a de sens que si nous faisons vivre ses valeurs dans les combats du présent.

Dans un monde traversé par l’angoisse des guerres, par la menace nucléaire, par le dérèglement climatique et par le sentiment grandissant d’une humanité fragilisée, le message du Conseil national de la Résistance retrouve une portée universelle.

Face aux replis identitaires, au racisme, à l’antisémitisme, à la haine de l’autre et aux offensives contre les acquis sociaux, nous affirmons plus que jamais l’actualité de l’esprit du Conseil national de la Résistance : unir le peuple autour de la justice sociale, de la démocratie et de l’émancipation humaine.

Face aux défis immenses de notre temps — urgence climatique, crises démocratiques, montée des nationalismes, précarité sociale — l’esprit du programme des « Jours heureux » demeure une source d’espoir et d’invention politique. Il nous rappelle que le progrès humain n’est jamais donné d’avance, mais qu’il se construit par l’engagement collectif, la solidarité et la volonté de placer l’être humain et la planète au cœur des choix de société.

Car les résistants nous lèguent bien davantage qu’un souvenir : ils nous transmettent une conviction.

Dans les heures les plus sombres, les peuples peuvent choisir la fraternité plutôt que la haine, la coopération plutôt que la domination, le partage des richesses plutôt que la loi du plus fort.

Plus que jamais, nous avons besoin de cet héritage de courage, de lucidité et d’espérance.

Paris, le 27 mai 2026

Parti communiste français.