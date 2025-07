La conception communiste de la politique

Dans le cadre de la campagne du Parti communiste français « Défendre notre industrie, protéger nos services publics », Fabien Roussel s’est rendu dans le Gers et le Lot-et-Garonne les 23 et 24 juin.

À l’initiative des deux fédérations, des entrevues politiques ont été organisées afin d’aller à la rencontre d’élus du territoire, d’acteurs économiques, de salariés et de collectifs mobilisés.

« Notre conviction est qu’à Auch comme dans toutes les villes de France, il faut faire l’union dès le premier tour avec les majorités sortantes de gauche. L’essentiel est d’être rassemblé autour d’un programme le plus ambitieux possible au service de nos populations », a-t-il déclaré devant les élu·es venus le saluer à midi à la mairie d’Auch.

« On parlera de 2027 quand la gauche aura fait la démonstration qu’elle ne s’écharpe pas aux élections municipales en 2026 », a-t-il pu également exprimer aux élus rencontrés dans le Lot-et-Garonne.

Après la rencontre fraternelle avec les militants du Gers autour de la dégustation de produits locaux, Fabien Roussel a poursuivi sa journée à Eauze auprès des acteurs viticoles.

L’échange a porté notamment sur les difficultés importantes du secteur (aléas climatiques, contexte international) et les propositions politiques que le PCF porte : régime assurantiel public, fonds d’urgences, accompagnement de l’agriculture biologique ou à haute valeur environnementale.

Notre secrétaire national a déclaré qu’il fallait que « l’État accompagne la reconquête de marchés extérieurs ».

Puis 250 personnes se sont réunies à Francescas, ville du Lot-et-Garonne à la frontière du Gers, pour une belle soirée et un bel accueil coorganisé par les camarades des deux fédérations. Paix, éducation, santé, services publics et industries, environnement et réchauffement planétaire, rassemblement de la gauche…, tous les sujets ont été abordés. Avec au moins deux moments forts en phase avec l’actualité : le travail et le partage des richesses, l’environnement et la transition énergétique.

Pas de longs discours ni de mise en scène théâtrale, telle est la « marque de fabrique » des réunions publiques qu’anime le secrétaire national du PCF dans son tour de France des départements. Une méthode en phase avec une conception de la politique qui ne s’inscrit ni dans le présidentialisme, ni dans l’avènement d’un homme ou d’une femme providentielle. «Pour ça la gauche a déjà donné, on a vu les résultats ». Soirée qui s’est conclue par un apéro-dinatoire, la dédicace de son livre et la poursuite de la campagne « 1 million d’oliviers pour la paix en Palestine ».

La visite s’est poursuivie le lendemain dans le Marmandais avec la rencontre d’élu·es locaux, puis dans les ateliers de l’entreprise Georgelin, avec des salariés et le chef d’entreprise, au rythme des odeurs de salé et de sucré de chaque chaine de production. PME que les camarades du Lot-et-Garonne ont soutenu en impulsant la mobilisation populaire et qu’ils continuent à défendre avec l’appui national de Fabien pour préserver l’activité, l’emploi et le savoir-faire face à la crise économique qu’ils ont traversée, dans un objectif partagé de s’opposer au risque d’OPA par un groupe financiarisé. Cette rencontre a permis de porter nos propositions politiques pour les entreprises : baisse des coûts de l’énergie, modulation des cotisations sociales selon des critères sociaux et environnementaux, banque publique pour favoriser les investissements, nouveaux critères de gestion et nouveaux droits des salariés…

Enfin la journée s’est terminée par un repas avec les acteurs de la santé du Marmandais (association, syndicats, médecins, directeur de l’hôpital) afin d’échanger sur le constat partagé et ouvrir des perspectives immédiates et à moyen terme pour permettre un accès aux soins pour tous : budget de la Sécurité sociale à la hauteur de la réponse aux besoins, formation des médecins et des paramédicaux, renforcement de la prévention, innovations dans le parcours de santé…

« Je vais où les autres ne vont pas, je parle avec tout le monde, je veux rassembler, je ne considère pas la France et les Français·es comme des niches et des parts de marché ou comme des produits qu’on choisit ou qu’on écarte, ça ce n’est pas la conception qu’ont les communistes de la politique. »

C’est au pied des vignes de l’Armagnac et des explications sur le travail concret de la vigne, aux côtés des salariés et des outils de production de l’entreprise Georgelin, tout comme à l’écoute des acteurs de la santé, que se sont construites les visites qui ont alimenté la discussion et les propositions politiques offensives du PCF pour développer nos services publics et notre industrie. Le tout réussi grâce à l’implication de tous les militants communistes du territoire !

Éric Cadoré et Guilhem Mirande

Article publié dans CommunisteS, numéro 1048 du 02 juillet 2025.