Le peuple palestinien a toujours autant besoin de notre solidarité

Mobilisons- nous pour les droits nationaux du peuple palestinien, pour la libération des prisonniers politiques, pour une paix juste et réelle !

Alors que Donald Trump et l’impérialisme étatsunien installent leur soi-disant « Bureau de la paix » sur le dos du peuple palestinien, rien n’est réglé pour une paix durable entre Palestiniens et Israéliens.

Avec la complicité de l’administration Trump qui s’acharne à détruire le droit international partout dans le monde, le gouvernement d’extrême-droite israélien n’a jamais respecté le cessez-le-feu. Les bombardements, les pilonnages d’artillerie et les incursions sur le terrain se poursuivent dans l’indifférence générale. Le blocus de Gaza n’est pas levé et l’aide humanitaire n’y parvient qu’au compte-goutte. Plus de 400 morts sont comptabilisés depuis l’entrée en vigueur de la trêve le 10 octobre 2025. Si le gouvernement israélien est responsable de la grande majorité des victimes, le HCDH de l’ONU recense également au moins 80 Palestiniens tués par le Hamas, dont la dictature s’exerce toujours sur la population de Gaza.

Netanyahou continue sa fuite en avant criminelle. 37 ONG sont interdites d’activité, nouvelle étape dans l’étranglement de l’aide internationale d’urgence. Les locaux de l’UNRWA à Jerusalem-Est ont été détruits. En Cisjordanie et à Jerusalem Est les exactions sanglantes de l’armée et des colons israéliens sont plus fortes que jamais. Les partis d’extrême-droite à la Knesset cherchent à restaurer la peine de mort contre les Palestiniens.

Et la communauté internationale, l’Union européenne et le gouvernement français continuent de se taire.

Le Parti Communiste Français réaffirme sa solidarité avec l’OLP, seule organisation légitime du peuple palestinien, avec les communistes palestiniens, avec les communistes et le camp de la paix israéliens. Seul le respect des droits nationaux du peuple palestinien assurera la paix entre les deux peuples !

Le PCF appelle le président de la République à agir afin que la France, qui a reconnu l’Etat de Palestine et participé à la déclaration de New York le 29 juillet 2025, prolonge ces initiatives pour rouvrir un chemin de paix et de justice au Proche-Orient :

- Constitue une coalition d’États volontaires, sous l'égide de l'ONU, pour mettre en commun leurs moyens maritimes pour débloquer Gaza et apporter de l’aide humanitaire d’urgence, en lien avec les organisations humanitaires internationales.

- Porte auprès de l’ONU une résolution pour la protection des locaux et des missions de l’UNRWA et, plus généralement, pour la mise en place d’une force internationale de protection du peuple palestinien.

- Reconnaisse officiellement la mission de Palestine comme ambassade de Palestine en France et ouvre une ambassade de France auprès de l’Autorité palestinienne

- Prenne des sanctions contre les colons et les colonies de Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Toutes les colonies sont illégales !

- Agisse avec tous les États qui, comme elle, ont reconnu l’État de Palestine, pour la suspension de l’accord d’association UE-Israël et des relations commerciales tant que le gouvernement israélien ne respecte pas le droit international.

- Exige la libération des prisonniers politiques palestiniens et en premier lieu de Marwan Barghouti.

- S’oppose résolument aux plans de l’administration Trump qui vise à spolier le peuple palestinien de sa souveraineté sur Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est.

- Agisse pour mettre en place concrètement un Etat de Palestine, aux côtés de l’Etat d’Israël, sur la base des frontières de 1967, avec Jérusalem-Est pour capitale, la fin de l’occupation et de la colonisation, en application du droit international. C'est ainsi que la France doit agir pour la réunification des territoires palestiniens de Gaza, de Jerusalem-Est et de Cisjordanie sous l'autorité unique de l'OLP.

- Fasse appliquer les décisions de la Cour pénale internationale à l’encontre de Benjamin Netanyahou

Le PCF appelle à participer sur ces bases aux mobilisations prévues en France ces prochains jours et à Paris le samedi 31 janvier à 14h Place de la République.

Paris, le 26 janvier 2026

Parti communiste français