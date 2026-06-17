Le renforcement au cœur des débats

Les communistes de la section de Septèmes-les-Vallons, Les Pennes-Mirabeau et Cabriès-Calas se sont réunis le samedi 13 juin dans le cadre de leur conférence de section préparatoire au 40e congrès du PCF. Cette journée de débats venait conclure plusieurs semaines de travail collectif mené par les commissions du texte et des candidatures. Une trentaine de camarades y ont participé. Aux côtés de militants de longue date, de nouveaux adhérents étaient présents, témoignant du dynamisme d’une section qui continue de se renforcer.

La journée a également été marquée par la convivialité, avec un déjeuner partagé et la projection d’un film retraçant les nombreuses initiatives menées ces dernières années : fêtes de section, campagnes électorales, solidarité avec les peuples cubain et palestinien, soirée du beaujolais nouveau, soutien au quotidien La Marseillaise et multiples mobilisations locales.

C’est dans une ambiance fraternelle et combative que se sont déroulés les débats. Fraternelle, parce que chacun a pu s’exprimer librement dans le respect des opinions de toutes et tous. Combative, parce que les échanges ont témoigné d’une même volonté de faire vivre les idées communistes dans une période marquée par de profondes inquiétudes.

Nadia Putzolu, secrétaire de section sortante, a ouvert les travaux par un rapport introductif revenant sur la situation internationale, nationale et locale, ainsi que sur les perspectives du 40e congrès. Les discussions ont notamment mis en lumière les dangers que représente la progression du RN. Un constat largement partagé par les participants qui ont souligné la nécessité de construire un rassemblement populaire capable de répondre aux attentes du monde du travail tout en faisant reculer les idées d’extrême droite.

Le renforcement du Parti a constitué l’un des fils conducteurs des échanges. Dans un territoire marqué par la présence de la zone commerciale et d’activités de Plan de Campagne, où travaillent plusieurs milliers de salariés, les communistes ont réaffirmé l’importance de renforcer leur présence dans les entreprises afin de porter les revendications sur l’emploi, les salaires et les conditions de travail.

Les participants ont également réaffirmé leur engagement pour la paix, leur solidarité avec le peuple palestinien, leur attachement aux services publics, ainsi que l’importance du Plan climat du PCF qui articule justice sociale et transition écologique.

Les camarades se sont par ailleurs félicités de la présence d’élus communistes dans les trois communes de la section. Aux côtés de la municipalité communiste de Septèmes, les élus des Pennes Mirabeau et de Cabriès constituent autant de points d’appui pour porter les aspirations populaires.

La conférence a enfin renouvelé son exécutif. De nouveaux camarades y font leur entrée, tandis que Nadia Putzolu a été confortée dans ses fonctions de secrétaire de section.

À l’issue de cette conférence, une conviction commune s’est dégagée : dans un monde traversé par les crises et les incertitudes, le PCF demeure un outil indispensable pour rassembler, agir et construire des alternatives au service du monde du travail et de la paix.

Audrey Cermolacce

Article publié dans CommunisteS, numéro 1091 du 17 juin 2026.