Les clous – Le billet de Gérard Streiff

On se souvient qu’en juin 2024, à mesure qu’on approchait des législatives et d’une hypothétique arrivée de Bardella à Matignon, le RN avait mis la pédale douce sur ses propositions sociales et s’était aligné sans vergogne sur la doxa patronale. Rebelote ces jours-ci : plus il est question de la présidentielle, plus Bardella rentre dans les clous. Il vient de déclarer sur LCI que l’âge légal d’ouverture des droits à la retraite ne veut plus « rien dire » et qu’il ne serait pas contre l’introduction d’une part de capitalisation dans le système. En gros c’est la ligne de Macron, d’Attal, de Philippe et du Medef. Dans le journal La Tribune, ce week-end, un député RN reconnaît : « Ça va nous poser un souci vis-à-vis de l’électorat populaire. » Tu l’as dit bouffi.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1089 du 3 juin 2026.