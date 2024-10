Le débat des communistes pour la conférence nationale du 14 décembre est désormais ouvert. Dans un contexte politique marqué par la progression constante de l’extrême droite et par l’incapacité de la gauche et du mouvement social à marquer un coup d’arrêt à la politique néolibérale du camp présidentiel, malgré une mobilisation record dans les urnes et la victoire du Nouveau Front populaire aux législatives de cet été, les communistes ont besoin de débattre.

Le 39e congrès du PCF a posé des ambitions importantes pour notre parti. Face au défi de civilisation et à la crise de régime que connaît la France, les communistes ont analysé l’actualité du projet communiste. Révolution pour la paix, révolution des rapports de production, révolution écologique et dans tous les rapports entre humains, contre les dominations… Ces constats ouvrent un chantier conséquent pour que le PCF soit l’outil au service du rassemblement majoritaire du monde du travail. Le congrès a appelé à un grand mouvement de conquête de nouveaux droits pour le monde du travail, de nouveaux biens communs, à la conquête d’un nouveau pacte républicain, appuyé par la démocratisation du régime, le déploiement du mouvement féministe et la relance d’un grand mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et les discriminations.

Pour pouvoir porter ces objectifs ambitieux, le sParti communiste doit être renforcé. Adhésions, formation, promotion des cadres, qualité des analyses et du niveau du débat au sein de nos instances… la poursuite du redéploiement du PCF a été entamée. Force est de constater que face à l’ensemble de ces chantiers, la tâche est ardue et que nous demeurons aujourd’hui un parti affaibli. Nos scores électoraux ne sont pas satisfaisants et si nous agissons utilement au sein du Nouveau Front populaire, notre poids n’est pas suffisant pour déterminer l’orientation de la reconstruction de la gauche que nous souhaitons.

La conférence nationale est organisée autour de trois questions. La première porte sur notre analyse des séquences électorales des européennes et des législatives et des conséquences que nous en tirons pour préparer les prochaines élections. La deuxième interroge les moyens de gagner en efficacité dans la lutte contre l’extrême droite et les politiques capitalistes. La troisième, enfin, pose la question des campagnes politiques et idéologiques prioritaires à mener et des changements que nous devons opérer au sein de notre organisation pour les déployer.

Nous avons besoin de nous rassembler pour débattre de la mise en œuvre de nos orientations de congrès. De tirer un bilan à mi-parcours de nos objectifs de structuration, de faire le point sur les grands débats que les communistes ont souhaité nourrir sur ce mandat de 2023 à 2026, pour nous redéployer avec confiance et détermination vers les entreprises, les services publics, le monde du travail, dans nos quartiers et nos villages.

Elsa Koerner

Article paru dans CommunisteS n°1012