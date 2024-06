Dans 69 pays, l’homosexualité reste illégale, dans une dizaine d’Etats elle est passible de peine de mort ou de prison et dans certains les « thérapies de conversions » sont toujours autorisées.

L’année 2022 a été la plus violente de la décennie à l’encontre des personnes LGBTI en Europe, la prise de pouvoir de l’extrême droite dans de nombreux pays européens en est la cause principale. Elle met en danger les libertés fondamentales via la mise en place de politiques discriminatoires, elle favorise l’installation d’un climat de violences sociales à l’encontre des personnes LGBTI.

En Italie par exemple, les familles homoparentales sont traquées par le gouvernement d’extrême droite de Georgia Meloni, plusieurs mères ont vu leur nom rayé de l’acte de naissance de leurs enfants, pour ne faire apparaître que le nom de la mère biologique.

Le risque de voir l’extrême droite arriver au pouvoir en France menace particulièrement les droits des femmes, mais aussi particulièrement les droits des personnes LGBTI. Pour rappel, en 2023 les député.es du Rassemblement National n’avaient pas siégé au Parlement Européen lors du vote consacré à la dépénalisation universelle de l’homosexualité.

Pour les lesbiennes, qui se trouvent à la croisée des chemins des dominations patriarcales, puisqu’elles subissent déjà en raison de leur genre et de leur orientation sexuelle une double violence sexiste et lesbophobe, ce risque s’avère être d’autant plus fort.

En tant que femmes, elles endurent le sexisme, les agressions sexuelles, les bas salaires. En tant qu’homosexuelle, elles subissent les violences lesbophobes telles que des violences sexistes et sexuelles, du rejet, des insultes, des violences physiques notamment dans l’espace public. Le rapport 2024 de SOS homophobie pour l’année 2023 montre que pour ces femmes, la viligance et la peur sont deux compagnes de routes.

Pourtant, et malgré ce constat, les lesbiennes, parce que femmes et homosexuelles sont encore trop souvent invisibilisées des combats et des revendications politiques. Or, invisibiliser les lesbiennes, revient à invisibiliser ce qui se joue et donc à invisibiliser les violences, les domininations et par extension les politiques publiques à développer en faveur de l’égalité de toutes et tous.

Le Parti Communiste Français, appelle les lesbiennes à prendre la rue lors des marches fiertés, notamment le 29 juin à Paris, et à porter leur revendication. Le Parti Communiste Français propose de mettre en place via le Nouveau Front populaire :

2,6 milliards en faveur de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles

L’égalité salariale et professionnelle

L’augmentation des hébergements publics et centres d’accueil à destination des jeunes femmes victimes de lesbophobie

La suspension de l’autorisation d’émettre aux chaînes télévisées ou radiophoniques qui diffusent des injures ou des incitations à la haine homophobe.

L’application de l’inéligibilité des personnes condamnées par la justice pour injure ou incitation à la haine homophobe et sexiste.

Rendez-vous ce 29 juin à Paris, veille du 1er tour des législatives anticipées pour une Marche des Fiertés combative et essentielle !

Dans un contexte où les LGBTphobies se multiplient et où l’existence même des personnes Trans, en particulier, leurs droits et leurs soins sont plus que jamais attaqués furieusement par les réactionnaires, le risque d’un pouvoir aux mains de l’extrême-droite serait un risque majeur et une mise en danger de toutes les personnes LGBTQI+.

La Commission FierEs et Révolutionnaires du PCF et le MJCF t’invitent donc à te mobiliser et à les rejoindre pour défiler et déployer la force de notre solidarité et de de notre engagement à défendre toujours les droits de toutes et tous .



Faire Front pour ne plus jamais faire cible !



Le char à nos couleurs est en 34e position entre celui d’HES et EELV, au cœur donc des véhicules des organisations du Nouveau Front Populaire avec lesquels nous avons lancé un appel commun.



Rdv à 13h

Avenue de Flandres

au niveau du métro Corentin Cariou



Soyons fierEs et déterminéEs toutes et tous ensemble !