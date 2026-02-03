LMB Aerospace : stop à la braderie de nos industries stratégiques !

Fidèle à sa politique poursuivie depuis deux mandats de dilapider notre potentiel industriel stratégique et technologique au profit de puissances étrangères, particulièrement étatsunienne, et en prolongement des politiques libérales des gouvernements précédents, le pouvoir macroniste a accepté de céder un fleuron de notre industrie militaire, LMB Aerospace, situé à Malmort en Corrèze.

Cette entreprise est stratégique pour la Défense nationale. C’est une trahison !

Le scénario est écrit d’avance les nouveaux propriétaires vont accaparer les brevets et les savoir-faire de cette société développant des technologies de pointe, pomper la technologie, lancer des restructurations au détriment de la France et supprimer les emplois.

Devenue entièrement étatsunienne, celle-ci dépendra du Patriot Act et des lois d’extraterritorialité des USA, en particulier ici du dispositif ITAR. C’est mettre le Rafale dans la main de Washington !

Après la tentative de vente d’une filiale stratégique d’EDF en milieu d’année dernière, le clan au pouvoir récidive mettant en péril l’avenir de nos industries stratégiques et les avancées technologiques de nos entreprises. Cette opération s’inscrit dans la longue liste d’entreprises vendues. C’est une politique de démantèlement de nos industries stratégiques qui compromet la souveraineté de la nation.

Le PCF lance un appel à l'action de tous ceux et toutes celles qui, comme nous, refusent l'aventure guerrière et les choix désastreux pour notre indépendance.

Avec le pôle public bancaire et la force de la filière aéro-spatiale et aéronautique française, les moyens existent pour conserver cette entreprise et ces technologies dans le giron français et développer l'emploi, en coopération avec toute la filière, y compris au niveau international.

Plus que jamais, avec le tournant néo-impérialiste de Trump, il y a besoin d'indépendance.

Plus que jamais, il y a besoin de moyen d'observation satellitaire, d'information et de maîtrise aérospatiale autonome.

Plus que jamais, s’impose la construction d’un pôle public de défense, s’appuyant sur les grands groupes nationaux en collaboration avec les PME - TPE et adossé à un pôle bancaire public pour répondre aux besoins civils et militaires de la nation. Il sera le garant de notre indépendance et de notre souveraineté stratégique.

Paris, le 3 février.

Parti communiste français.