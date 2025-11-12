Mensonge – Le billet de Gérard Streiff

Les entreprises du CAC 40 se portent bien, merci. Au troisième trimestre 2025, si l’on en croit les chiffres publiés ces jours-ci, les banques notamment ont vu leurs profits galoper : + 6,1 % pour BNP Paribas ; + 11,4 % pour Crédit Agricole ; + 11,3 % pour Société Générale. Ces chiffres apportent un démenti à un double mensonge. La droite rabâche l’idée que dans le cadre du budget les efforts financiers demandés aux entreprises les étoufferaient, les étrangleraient, les tueraient. Or, écrit Le Figaro (10 novembre, p. 24), « les multinationales françaises sont peu impactées par les turbulences politiques ». On dit aussi que ces firmes feraient leur blé surtout à l’étranger. Or, dixit Carmignac, un gestionnaire d’actifs : « Les groupes qui réalisent l’essentiel de leur activité en France enregistrent de meilleures performances que les exportateurs. »

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1062 du 13 novembre 2025.