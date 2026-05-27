Merci Macron – Le billet de Gérard Streiff

Les gens sont médisants. De Macron ils ne voient le plus souvent que les défauts. Pourtant des qualités, il en a. Par exemple, si la France n’a plus guère d’industrie, elle est devenue championne en matière de financiarisation. C’est à Paris qu’on trouve aujourd’hui le plus grand nombre de traders. Et des traders millionnaires en euros svp. Championne d’Europe qu’elle est la France de 2026 et ses opérateurs boursiers ont touché, de leurs banques respectives, un bonus d’un milliard et demi d’euros en mars dernier. Ils sont battus les traders Britiches, battus les Allemands, battus les Italiens. Certes, on ne sait plus très bien à quoi toute cette débauche de finances peut bien servir. On a parfois l’impression que cette finance sert à financer la finance. N’empêche, on est champion. Et grâce au Président. Merci Macron.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1088 du 27 mai 2026.