Le MJCF forme ses lycéens

Un stage de Toussaint riche en éducation politique

Le Mouvement jeunes communistes de France (MJCF) a organisé un stage intensif de formation pour ses lycéens durant les vacances scolaires de la Toussaint, s’étendant du mardi 28 octobre au jeudi 30 octobre. Ce programme de trois jours s’est déroulé à «Colonel-Fabien» et avait pour objectif d’outiller trente jeunes militants avec des connaissances théoriques et des compétences pratiques essentielles à leur engagement.

Plongée dans la théorie et l’histoire du mouvement

Le cœur de ce stage résidait dans son programme de formation politique intensif. Les participants ont débuté par une immersion théorique, incluant une session dédiée à l’« Introduction au marxisme». Une large place était faite à la compréhension de la structure organisationnelle, avec la présentation « Le MJCF, une organisation de jeunesse communiste ». L’histoire du Mouvement n’a pas été négligée, puisque les lycéens ont assisté à une session intitulée « Connaître et comprendre l’histoire du MJCF », animée par Guillaume Roubaud-Quashie.

Thématiques sociétales et internationalistes

Le programme abordait des enjeux sociétaux cruciaux, montrant la transversalité de l’engagement communiste, avec les ateliers « Communiste donc féministe ! » et « L’antiracisme de classe ». L’ouverture sur le monde était également au centre des échanges, avec un « Échange et retour de délégation internationale à Cuba ». Ces discussions étaient complétées par des moments d’échanges informels comme le « Café de l’Avant-Garde ».

Stratégies militantes et action sur le terrain

Au-delà de la théorie, le stage préparait les lycéens à l’action concrète et à la diffusion de leurs idées. Des sessions pratiques leur ont appris à organiser leurs luttes au sein de leur établissement, notamment avec l’atelier « Mener la campagne sur son lycée ». Un autre atelier crucial s’est concentré sur les techniques de communication militante : « Distribuer un tract et convaincre ».

Le stage a également inclus une visite du siège « Colonel-Fabien » ainsi que des sorties culturelles au musée Carnavalet et au cimetière du Père-Lachaise.

Ce programme a permis d’armer les futurs cadres lycéens du MJCF pour leurs actions à venir.

Amado Lebaube

Article publié dans CommunisteS, numéro 1061 du 5 novembre 2025.