Le MJCF renouvelle sa direction lors de son ANA 2026

Après plusieurs semaines d’enquête sur leurs pratiques militantes, de débats et de discussions avec des milliers de jeunes, 150 animateurs et animatrices du MJCF se sont réunis ce week-end au siège du PCF, place du Colonel Fabien.

À l’issue de la première journée de travaux, le Conseil national renouvelé a élu Bastien Bonnargent 27ᵉ secrétaire général du MJCF.

Bastien a grandi dans le nord des Hautes-Pyrénées, près de Maubourguet, avant de s’installer à Toulouse pour y poursuivre des études d’histoire afin de préparer le Concours de professeur en lycée professionnel (CAPLP). Il a adhéré aux Jeunes communistes à Tarbes lorsqu’il était lycéen en 2016, avant d’exercer des responsabilités fédérales en Haute-Garonne de 2021 à 2024, puis de rejoindre la coordination nationale du MJCF en 2024, en charge de la vie des départements.

Le MJCF adresse ses remerciements à Assan Lakehoul, secrétaire national depuis quatre ans.

Depuis le début de son mandat, il a dirigé l’équipe de coordination nationale avec une ambition claire : faire du MJCF une organisation proche, utile et révolutionnaire. Cette orientation a été réaffirmée lors du 44e Congrès, qui s’est tenu en avril 2025 à Bobigny.

Au cours de ces dernières années, le MJCF a redoublé d’efforts pour construire une organisation qui s’adresse à toutes les jeunesses. Il a montré sa capacité à faire vivre une démocratie active, ancrée dans les réalités sociales et économiques des jeunes. Il n’a cessé de renforcer son implantation et d’approfondir sa réflexion pour arracher des victoires face au patronat et répondre aux besoins comme aux aspirations de la jeunesse.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1088 du 27 mai 2026.