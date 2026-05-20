Pacifisme – Le billet de Gérard Streiff

Publié le 20 mai 2026

Ils s’appelaient Alvin Gladkowski et Clyde McKay. Ces deux jeunes matelots américains, hippies sur les bords, avaient le cœur rouge et la fibre pacifiste. On était en 1970, en pleine guerre du Vietnam. En ce temps-là, l’armée US faisait transiter son armement de la côte Ouest des USA jusqu’en Thaïlande en utilisant des cargos civils. Engagés sur l’un d’eux, le « Columbia Eagle », chargé de bombes au napalm, Gladkowski et Mckay décident de détourner le navire. Après avoir provoqué une mutinerie, ils conduisent le bateau vers le Cambodge. Leur but ? Détruire ces armes ou les donner aux « communistes ». Histoire incroyable mais vraie. Antonin Varenne vient d’en faire un puissant roman, Les fils de l’aigle, qui sort ces jours-ci aux éditions Gallimard.

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1087 du 20 mai 2026.

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