Pirates – Le billet de Gérard Streiff

Les Américains sont des pirates. Désireux d’étrangler Cuba, ils menacent les entreprises étrangères qui ont le front de coopérer avec l’île communiste. Leur méthode est simple comme le gangstérisme : ils intimident ces compagnies, les virent de l’île ou les rachètent à bas prix. En mai, ils ont chassé de La Havane le transporteur CMA CGM. Cette semaine ils viennent de mettre la main sur une société canadienne du nickel et du cobalt. Et demain ? Ce sera peut-être le cas de Pernod Ricard et des rhums « Havana club » ? ou de LVMH et son « Eminente » ? Que dit la France devant ce scandale ? Le Quai se couche. Le ministre manque d’idées. On lui en propose une, histoire de montrer à Trump qu’à Paris on a des valeurs : inviter les Cubains à participer au défilé du 14 Juillet…

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1090 du 10 juin 2026.