Protection de l’Enfance : la Défenseure des Droits rend sa décision cadre

Mercredi 29 janvier, la Défenseure des Droits, Claire Hédon, a rendu publique une décision-cadre et 7 décisions territoriales sur la Protection de l’Enfance. Elle y dresse un constat inquiétant, tant au niveau national que dans les départements. Pour rappel, près de 400.000 enfants bénéficient aujourd’hui d’une mesure d’aide sociale à l’enfance.

Ces avis ont été rendus suite à des saisines par les acteurs locaux : juges, travailleurs sociaux ou syndicats, qui l’ont alertée sur des situations inquiétantes. « Les instructions du Défenseur des droits révèlent en effet que ces enfants n’ont pas bénéficié de l’accompagnement et de la protection auxquels ils peuvent prétendre, et cela au détriment de leur droit à la santé, à l’éducation, à la mise à l’abri, à la protection contre les violences…, » comme le rappelle le communiqué du Défenseur des Droits.

C’est à l’État de garantir les droits des enfants, en accord avec les conventions internationales signées, et c’est aux départements d’assurer la mise en œuvre de ces droits et la protection effective de chaque enfant.

La réaction du Président du Conseil Départemental du Nord, Christian Poiret, face aux travailleurs sociaux qui se mobilisent contre la coupe de 3 millions d’euros dans leur budget est inacceptable. Aux cris de « si vous êtes pas bien ici, allez travailler ailleurs ! », il a justifié son choix de détricoter la prévention spécialisée et parachève une dégradation de la qualité de la protection de l’enfance dans son département.

Face à ces attaques, les travailleurs sociaux du Nord seront mobilisés à Lille le 6 février. Nous sommes bien évidemment mobilisés à leurs côtés et appelons les militants à s’associer à ce mouvement de résistance sous quelque forme que ce soit.

Paris, le 3 février

Parti communiste français.