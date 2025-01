Protection de l’Enfance : une priorité sans moyens ?

Interpellé sur l’absence de Ministre en charge de la Famille et en particulier dédié à la Protection de l’Enfance, Emmanuel Macron a annoncé la nomination prochaine d’un Haut Commissariat à l’Enfance le 28 décembre dernier.

Pour rappel, un Haut Commissariat est une entité administrative autonome des autres ministères, qui se veut pérenne et incarnée par une personnalité. Mais contrairement à un ministre délégué ou un secrétaire d’État, un haut commissaire n’a aucun pouvoir décisionnaire.

En créant un haut commissariat, l’exécutif externalise ainsi la gestion « d’un dossier », tout en s’offrant un outil de communication politique à peu de frais.

C’est pourquoi le Parti communiste français affirme que l’Enfance et la Protection de l’enfance ne sont pas des dossiers mais le principal investissement politique et moral pour la construction de l’avenir. L’enfance et la protection de l’enfance méritent un ministère de plein exercice.

En affirmant que la protection de l’enfance serait la priorité de son quinquennat et proposer « en même temps » un haut commissariat, le président de la République démontre, s’il le fallait encore, son mépris pour une cause essentielle et éminemment politique.

Et si la protection de l’enfance fait partie des attributions de Catherine Vautrin, ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, celle-ci s’est entourée de plusieurs ministres dont les champs de compétences empiètent sur la protection de l’enfance et finalement l’émiettent.

Parce que c’est là un enjeu politique essentiel, le Parti communiste français s’est doté d’un groupe de travail dédié et organisera ses Assises de la Protection de l’Enfance le 7 juin 2025 pour mettre en débat ses propositions et construire avec les acteurs du secteur (professionnels, familles, élu.es, anciens enfants placés), un plan ambitieux pour la Protection de l’Enfance.

Vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire pour participer à cette journée et suivre les échanges auprès de [email protected], le programme vous sera envoyé.

Paris, le 20 janvier 2025

Parti communiste français.