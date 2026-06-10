Réécriture de l’histoire : le PCF ne lâche rien à Béziers !

Le 27 mai dernier, le maire de Béziers Robert Ménard a inauguré une statue de Victor Jara, place du 14-Juillet à Béziers, dans le cadre de la journée nationale de la Résistance. Cet hommage avait pour but, je cite : « d’honorer la mémoire et l’engagement du poète et chanteur chilien Victor Jara, assassiné en 1973 sous la dictature de Pinochet ». C’était surtout l’occasion, pour le populiste Robert Ménard, d’occulter le parcours politique de Victor Jara, militant communiste, pour la résumer à une carrière de chanteur populaire.

La section PCF de Béziers, habituée à la réécriture constante de l’histoire par le Maire de Béziers, a donc organisé son propre hommage le même jour avec la CGT, France Cuba, l’ARAC Béziers et l’Association des ex-prisonniers politiques chiliens en France.

Victor Jara était certes un poète et un chanteur, mais avant tout un militant du Parti communiste chilien et une des voix de la révolution qui ont amené Salvador Allende au pouvoir au Chili. Deux bonnes raisons pour les militaires putschistes du dictateur Pinochet de faire taire celui qui « ne chantait pas pour chanter », pour reprendre ses propres mots.

« Mal nommer les choses, c’est ajouter aux malheurs du monde. Ne pas les nommer, c’est nier notre humanité », a écrit Albert Camus.

Avec l’élection présidentielle de 2027 qui se profile à l’horizon, la question de l’histoire va inévitablement devenir un enjeu central du débat politique. Les partis d’extrême droite, déjà bien rodés à l’exercice, ont d’ores et déjà commencé à distiller leurs récits biaisés dans le débat public. Le RN, par exemple, multiplie les références à une France mythifiée, « fille aînée de l’Église » et éternelle victime des invasions étrangères, et Robert Ménard, élu en 2014 avec le soutien du Front national, en est le premier porte-parole, dans sa version locale biterroise.

Les communistes ne doivent pas laisser l’extrême droite s’approprier le récit historique en gagnant la bataille pour la vérité ! Le temps presse, car chaque jour qui passe sans résistance active, c’est un peu plus de terrain perdu dans la bataille !

Jean-Marc Biau

Article publié dans CommunisteS, numéro 1090 du 10 juin 2026.