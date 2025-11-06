Sainte-Soline : Dérives dramatiques ! Le droit de manifester pacifiquement doit être protégé

Le Parti communiste français exprime sa vive préoccupation et son indignation après la diffusion de vidéos accablantes montrant des membres des forces de l’ordre lors des affrontements à Sainte-Soline. Insultes grossières, menaces verbales (« faut les tuer »), tirs de grenades lacrymogènes ou explosives en direction de manifestants. Des actions qui, selon les images, sont contraires aux principes d’encadrement de l’usage de la force.

Le droit de manifester pacifiquement doit être protégé. Ce droit fondamental se heurte ici à un usage de la force disproportionné, ce qui fragilise la confiance des citoyens envers les institutions chargées de leur protection. Le PCF exige que toute la lumière soit faite, rapidement, de façon transparente, et que des sanctions soient prises à l'encontre de la hiérarchie comme des agents ayant opérés de tels actes.

La décision du ministre de l’Intérieur d’engager une enquête administrative n'est pas suffisante. Au-delà des enquêtes internes comme administratives, des poursuites devront être engagées pour sanctionner ces dérives dramatiques.

Le PCF réaffirme sa solidarité avec les citoyens mobilisés tout en condamnant les actes de violence et de dégradation commis par une petite minorité d'individus. Nous appelons le gouvernement à ouvrir un grand débat national sur les pratiques de maintien de l’ordre dans notre pays.

Transparence, encadrement légal, indépendance réelle des contrôles, déontologie, doctrine d'emploi, respect de la dignité humaine. Il ne s’agit pas seulement de « gérer » des manifestations mais de garantir que l’État respecte les principes républicains et le droit.

Robin Salecroix

Membre du Conseil National en charge de la sécurité et tranquillité publique