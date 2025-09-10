Lors du CN du 6 septembre 2025, la commission Santé et Protection sociale du PCF a présenté son livret thématique sur la Sécurité sociale : « la Sécurité sociale, une ambition communiste. »

Ce document, fruit d’un travail collectif, a été discuté et amendé par le Conseil national qui l’a ensuite adopté à l’unanimité. Il a été précisé que les questions générales concernant la santé et l’autonomie feront l’objet d’un second livret thématique.

Alors pourquoi un livret sur la Sécurité sociale ? Au-delà de la commémoration du 80e anniversaire de la création de la Sécurité sociale (ordonnance du 4 octobre 1945), ce document a l’ambition d’apporter à toutes et tous les adhérent·es du PCF les outils nécessaires à la compréhension de notre système de protection sociale et plus singulièrement à ce formidable conquis pour le peuple de France : la Sécurité sociale.

Rappel historique et principes essentiels de la Sécurité sociale, stratégie du capital pour sa remise en cause, déclinaison des 5 branches de la Sécurité sociale, propositions de financement et perspectives de notre travail politique constituent le contenu de ce document. La branche maladie, la branche AT/MP (accidents du travail/maladies professionnelles), la branche famille, la branche retraite et celle de l’autonomie (à laquelle nous sommes opposés) font chacune l’objet d’un état des lieux et de propositions de réformes alternatives de progrès et de financements.

La question du financement est au cœur du projet communiste de protection sociale du 21e siècle. L’enjeu de la situation politique est clair : maîtrise par les travailleuses et travailleurs des modalités de la réponse aux besoins sociaux et les conditions de l’appropriation de la richesse produite.

La nature du financement de la Sécurité sociale est donc essentielle. Reconnaître le travail comme la seule source de la valeur produite, construire une solidarité de classes, c’est s’assurer que les richesses produites contribuent directement au financement de la Sécurité sociale et que ce financement soit une prise directe sur les profits. C’est le rôle de la cotisation sociale que nous réaffirmons comme étant au cœur du financement de la Sécurité sociale.

La financiarisation des économies, la crise systémique, la mondialisation libérale ont fait exploser les cadres sociaux sur lesquels reposait la Sécurité sociale créée en 1945-1946. La bataille du financement doit, aujourd’hui, tracer des pistes institutionnelles nouvelles qui prolongent et dépassent les objectifs posés en 1945-1946 : besoins sociaux, efficacité sociale, renforcement du pouvoir des travailleurs. Ces pistes sont identifiées et chiffrées dans notre livret sur la Sécurité sociale.

La bataille pour la protection sociale et son financement doit être liée à celle de la démocratie dans l’entreprise et de nouveaux pouvoirs des salarié·es dans leur gestion.

Ce projet alternatif pour une protection sociale du 21e siècle est une dynamique essentielle de la transformation sociale, une réponse aux besoins sociaux des populations.

Notre souhait, avec ce livret thématique sur la Sécurité sociale, est bien de partager et d’ouvrir la réflexion avec les adhérent·es du PCF mais aussi au-delà sur notre ambition communiste d’une protection sociale du 21e siècle.

Maryse Montangon

membre du CEN

Article publié dans CommunisteS, numéro 1053 du 10 septembre 2025.