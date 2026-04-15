Série - 1936 au jour le jour #15

1936 fut une année magnétique, l’année du Front populaire ! Notre hebdomadaire Communistes lui rend hommage en évoquant, chaque semaine de 2026, des événements survenus la semaine équivalente (ou presque) de 1936.

13/19 avril 1936 (15) Le PCF à la radio

L’événement politique de la semaine, à dix jours du premier tour, est sans conteste l’intervention de Maurice Thorez le 17 avril sur Radio-Paris, radio d’État depuis 1933, dite « le poste national », relayé par toutes les antennes locales, donc diffusé aux quatre coins du pays. La presse communiste parle de l’émission depuis plusieurs jours, des écoutes collectives sont organisées. Le discours de Maurice Thorez est intégralement publié dans l’Humanité du 18 : « Pour une France libre, forte et heureuse ». « Un vent de détresse souffle sur notre beau pays », proclame le dirigeant qui dénonce les 200 familles, responsables de la crise, le poids des banques, la dureté de la crise, la ruine des paysans, la dégradation morale entretenue par les fascistes, « diviseurs de Français. » « Le fascisme, c’est la guerre », insiste le dirigeant, qui pointe les complices de Hitler, montre que les riches doivent payer et conclut sur la volonté d’unir, de réconcilier le peuple de France. Le discours se termine en effet par un appel aux catholiques (« nous te tendons la main, catholique, ouvrier, employé, artisan, paysan, nous qui sommes des laïques parce que tu es notre frère et que tu es comme nous accablé par les mêmes soucis ») et un rappel que « les communistes ont réconcilié le drapeau tricolore de nos pères et le drapeau rouge de nos espérances ».

L’actualité internationale est toujours aussi chargée : tensions entre Arabes et juifs en Palestine, intervention italienne en Éthiopie, provocations répétées d’Hitler, agitations fascistes en Espagne (on note un article de Paul Nizan). Alors que les menaces de guerre sont partout, « les diplomates sont en vacances », ironise l’Humanité.

À Paris, le 16 avril, se tient une « Mutu » en solidarité avec Ernst Thaelmann, chef du PC allemand, détenu à la prison berlinoise d’Alt-Moabit, à l’occasion de son cinquantième anniversaire. À la tribune, sous la présidence d’André Malraux, Florimond Bonte (PC), Jean Longuet (PS), Jacques Kayser (parti radical), Chauvet (Secours rouge).

Dans l’actualité sociale, on note une multiplication des grèves et des actions revendicatives : aux usines Berliet de Vénissieux ; chez les métallos de Longwy ; chez les « textiles » de Vaulx-en-Velin ; chez les papetiers de Saint-Junien ; dans la confection pour hommes ; dans le métro. Etc. Le congrès des (140 000) mineurs, à Lens, décide une grève générale le 1er mai, si le patronat reste sourd à ses demandes. Se prépare en effet un 1er mai combatif, dans le privé et dans « les grands services publics ». Le premier mai cette année tombe entre les deux tours des élections législatives…

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1082 du 15 avril 2026.