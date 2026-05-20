Série - 1936 au jour le jour #20

1936 fut une année magnétique, l’année du Front populaire ! Notre hebdomadaire Communistes lui rend hommage en évoquant, chaque semaine de 2026, des événements survenus la semaine équivalente (ou presque) de 1936.

18/24 mai 1936 (20) Et le droit de vote des femmes ?

Tout au long de la semaine, les grèves se multiplient (la corporation des ouvriers du bâtiment met en avant la semaine de 40 heures), les meetings aussi. À Paris, le PC peut tenir deux grands meetings le même soir, l’un à Japy, l’autre à Wagram. Des mots d’ordre peuvent se télescoper, genre « Vive le Front populaire ! » et « Des Soviets partout. » Une puissante manifestation (on parla de 600 000 manifestants) est organisée le dimanche 24 mai au Père-Lachaise en hommage à la Commune de Paris. Des titres de la presse communiste font le lien entre la Commune et le Front populaire, comme : « Elle aura sa revanche ! » ou « Elle revivra. »

Les consultations pour la constitution du gouvernement Blum se poursuivent. La CGT, sollicitée, a fait savoir qu’elle n’y participerait pas mais elle soutiendrait. Politique française toujours : l’écrivain d’extrême droite Charles Maurras, chef de l’Action française, est condamné à huit mois de prison pour ses appels au meurtre contre Léon Blum.

Le 23 mai, Jacques Duclos donne une interview au journal L’Intransigeant sur le vote des femmes. L’Humanité publiera cet entretien le lendemain.

« L’égalité des sexes est une conception fondamentale de notre doctrine, dit Duclos. Égalité politique et sociale qui suppose le droit de vote et l’accession des femmes aux postes les plus importants. Ce n’est pas d’aujourd’hui que nous luttons pour ce principe. En 1925, nous avons déjà présenté des candidates en banlieue. Quelques-unes auraient eu même assez de voix pour être élues s’il n’y avait pas eu l’annulation. »

Comme le journaliste lui fait remarquer que le droit de vote des femmes ne figure pas dans le programme du Front populaire, il répond : « Peu importe qu’il ne soit pas question d’émancipation féminine dans le programme puisque le préambule de ce programme parle de justice pour tous. Nous la devons donc aux femmes. Nous appuierons tous les efforts quels qu’ils soient qui tendraient à faire entrer la femme dans la vie publique. Nous pensons que la nouvelle chambre ne doit pas tarder à se prononcer sur le vote des femmes. Nous agirons de manière à ce que ce problème ne soit pas différé. »

À l’international, on parle de paix (un article de Nizan, un autre de Dimitrov), de Palestine, de la terreur nazie en Allemagne. Un articulet (le 24, p. 3) est titré « Wychinski demande la peine de mort pour Sementchouk. » Il s’agit du procureur général qui va sévir lors des grands procès de Moscou (1936/1938).

Gérard Streiff

Article publié dans CommunisteS, numéro 1087 du 20 mai 2026.