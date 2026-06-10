Série - Le carré rouge #21

Le carré rouge

À la mémoire des victimes du 8 février 1962 (21)

En quelques épisodes nous allons vous accompagner pour découvrir le cimetière du Père-Lachaise. Enfin, y prétendre serait présomptueux, aussi au travers d’un aperçu rapide de son histoire, nous nous dirigerons plus particulièrement vers un espace que l’on nommera le « Carré rouge ».

Le 8 février 1962, une manifestation contre la guerre d’Algérie et les attentats commis par l’OAS a lieu à l’appel des partis de gauche et des syndicats. La manifestation est interdite et le préfet de police Papon déploie d’importantes forces de police. Pour échapper à la violence policière, des manifestants descendent les marches de la station de métro Charonne, mais les grilles sont fermées ; c’est par étouffement ou infarctus que neuf d’entre eux vont perdre la vie et une centaine d’autres vont être gravement blessés.

Le monument est à la fois une sépulture pour quatre des victimes, Suzanne Martorell, Jean-Pierre Bernard, Daniel Féry et Raymond Wintgens, et un cénotaphe pour les six autres victimes inhumés près de leur famille.

Daniel Féry 1946-1962. Employé à la Société d’expédition et de routage de presse (SERP), membre du syndicat CGT des cadres et employés de presse et des Jeunesses communistes.

Jean-Pierre Bernard 1931-1962. Employé dessinateur des télécommunications ; membre de la commission exécutive du syndicat CGT des télécommunications de la Seine, militant du PCF.

Suzanne Martorell 1926-1962. Employée à la SERP (Société d’expédition et de routage de presse), membre du syndicat CGT des cadres et employés de presse ; militante du PCF.

Raymond Wintgens 1918-1962. Conducteur typographe militant pour la paix en Algérie.

Anne-Claude Godeau 1938-1962. Employée des chèques postaux ; militante de la CGT et du PCF. Elle fut inhumée à Nantes, 25 000 personnes accompagnèrent ses obsèques à l’appel des Unions départementales CGT, FO, CFTC, FEN, ainsi que du PCF, de la SFIO, du PSU, du SGEN et des instituteurs CFTC, de l’UNEF et du Comité des étudiants. Des “clubs” Anne-Claude Godeau se créèrent à Berlin et à Moscou.

Fanny Dewerpe née Kapciuch 1931-1962. Secrétaire-dactylographe ; militante du PCF de Paris. Elle fut inhumée à Montfermeil.

Édouard Lemarchand 1921-1962. Apprenti menuisier. Arrêté et conduit en Allemagne parce que réfractaire au STO. À son retour il adhère au PCF et participe aux luttes anticoloniales, contre les guerres de Corée, d’Indochine et d’Algérie. Il devient employé à la SERP. Il est inhumé à Amboise.

Hyppolyte Pina 1903-1962. Ouvrier du Bâtiment ; militant du PCF, animateur du Comité de défense de l’Humanité (CDH) de Gagny. Volontaire des Brigades internationales et FTP durant la Résistance.

Maurice Pochard 1914-1962. Permanent de l’Union locale CGT d’Asnières.

Sur la dalle il y a une plaque des Vaillants et des Vaillantes de Drancy en hommage à Daniel Féry

Le 13 février 1962, jour des obsèques, les organisations syndicales appellent à un arrêt national de travail d’une demi-journée. Un million de personnes, dans un profond silence, rendent hommage aux victimes, de la Bourse du Travail, place de la République, jusqu’au cimetière du Père-Lachaise.

Gérard Pellois

Article publié dans CommunisteS, numéro 1090 du 10 juin 2026.