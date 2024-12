Seuls les Syriens peuvent décider de l’avenir de la Syrie

Une guerre éclair secoue à nouveau la Syrie. Elle a fait tomber la dictature d’Assad. La Turquie d’un côté, par l’intermédiaire de « l’armée nationale syrienne », l’État d’Israël de l’autre, déploient des forces occupant la Syrie.

Si personne ne regrettera le clan Assad, défait et réfugié à Moscou, cette nouvelle crise est préoccupante, lourde de danger.



Avec leurs soutiens, ce sont ainsi des forces islamistes, qui étaient jusqu’à il y a peu considérées comme terroristes qui se rapprochent d’une prise de pouvoir brutale et totale.



L’incertitude et le risque de chaos sont malheureusement loin d’avoir disparus en Syrie et dans l’ensemble de la région.



Les forces islamistes proches d’Alqaïda qui prennent le pouvoir avec le soutien des forces turques pro Erdogan, ne peuvent être considérées comme une solution démocratique.



L’avenir du peuple de Syrie ne doit pas être confisqué par une théocratie qui se substituerait à la dictature qui vient d’être abattue. Il ne saurait être de nouveau bradé par les intérêts des puissances régionales et impérialistes engagées dans l’accélération de la recomposition armée des rapports de force. Ni le projet grand-turc d’Erdogan, ni celui des mollahs d’Iran aujourd’hui affaiblis, ni le « Grand Moyen Orient » voulu par les Etats-Unis avec le soutien du gouvernement d’extrême-droite israélien de Netanyahou n’apporteront la justice et la paix à cette région qui n’a que trop souffert.



Le renforcement de l’islamisme, qui pourrait conduire la Syrie à une implosion aux effets dévastateurs pour toute la région et se traduire par l’écrasement de l’aspiration démocratique dans ce pays est une menace pour les peuples de la région et notamment le peuple palestinien.



Le PCF est solidaire de tous les Syriens dont les forces démocratiques syriennes (FDS) qui ont combattu courageusement. Ils doivent pouvoir décider de leur avenir, en toute souveraineté et en toute indépendance. Il affirme sa pleine solidarité avec les Kurdes - y compris de Rojava plus que jamais menacé- qui pourraient de nouveau se retrouver aux prises avec les islamistes et les milices pro-Erdogan. Leur droit à la souveraineté démocratique et à vivre en paix doit être reconnu.



La communauté internationale et la France en premier lieu, doivent agir en ce sens, soutenir les forces démocratiques laïques syriennes, refuser toutes compromission avec des organisations islamistes, terroristes et faire respecter les droits bafoués de tous les peuples concernés.

Paris, le 8 décembre 2024



Parti communiste français.