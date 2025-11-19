Solidarité avec le peuple sahraoui face à la complaisance des puissances impérialistes et coloniales

Le 31 octobre 2025, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 2797, renouvelant le mandat de la MINURSO, mission chargée d’organiser le référendum d’autodétermination au Sahara occidental. Pourtant, cinquante ans après le départ des colons espagnols, le peuple sahraoui attend toujours que ce référendum soit enfin mis en œuvre. Cette résolution, loin de faire avancer la décolonisation du territoire, s’inscrit dans une logique de statu quo qui légitime de fait l’occupation marocaine.

Sous prétexte de « processus politique réaliste », plusieurs puissances, au premier rang desquelles les États-Unis de Donald Trump, mais aussi la France d’Emmanuel Macron, cherchent à imposer une prétendue « autonomie » du Sahara occidental sous souveraineté marocaine.

En réalité, il s’agit d’un déni pur et simple du droit du peuple sahraoui à disposer de lui-même. Derrière la diplomatie de façade se cache la défense d’intérêts économiques et géostratégiques : contrôle des ressources naturelles, accords commerciaux illégaux, changement de partenaires privilégiés.

Le MJCF dénonce avec force cette propagande et l’instrumentalisation du droit international ainsi que la complicité des États occidentaux avec le régime marocain. Depuis des décennies, Rabat bafoue les résolutions de l’ONU, réprime les militants sahraouis, pille les richesses du territoire et maintient une politique d’occupation coloniale dans le silence médiatique et avec la bienveillance des puissances impérialistes. Dans ce cadre, le MJCF réaffirme sa solidarité totale avec le peuple sahraoui et le Front Polisario, seul représentant légitime de sa lutte pour la liberté et l’indépendance.

Il exige que la France reconnaisse officiellement la République arabe sahraouie démocratique (RASD) et qu’elle œuvre à la mise en œuvre du référendum d’autodétermination, conformément aux résolutions des Nations unies. Le MJCF exige également la libération immédiate de tous les prisonniers politiques sahraouis détenus par le Maroc, notamment les militants du Front Polisario, et condamne fermement les violations systématiques des droits humains commises dans les territoires occupés.

Alors que l’impérialisme tente encore de remodeler les frontières selon ses intérêts, la lutte du peuple sahraoui nous rappelle que la décolonisation n’est pas encore achevée dans un certain nombre de territoires.

Les Jeunes Communistes se tiennent, comme toujours et au fil du temps, aux côtés de celles et ceux qui, malgré la répression et le silence, continuent de se battre pour obtenir le droit à disposer d’eux-mêmes.

Article publié dans CommunisteS, numéro 1063 du 19 novembre 2025.