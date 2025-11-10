Solidarité avec le peuple malien toujours menacé

L’asphyxie économique, sociale et humanitaire accable aujourd’hui le peuple malien.



Les forces djihadistes perturbent fortement les routes d’approvisionnement vers Bamako et représentent à nouveau une menace existentielle pour le peuple malien. Les autorités issues du coup d’État ont été portées par la légitime exigence populaire de souveraineté du pays dans tous les domaines. Mais leur politique autoritaire, avec l’interdiction des partis politiques et la répression des mouvements progressistes (comme l’interdiction du parti Sadi), le remplacement de l’ancienne tutelle coloniale par d’autres dépendances, et le manque criant d’investissements dans les secteurs sociaux, sanitaires, éducatifs renforcent la crise.



La crise d’approvisionnement dramatique que traverse le pays — qu’il s’agisse du carburant, des denrées vitales ou des produits médicaux —, les effets conjugués des conflits internes comme des sanctions économiques et diplomatiques imposées par certaines puissances occidentales et institutions internationales aggravent encore cette situation déjà intenable. Dans ce contexte, la réduction drastique des aides au développement de la part de la France et de l’Union européenne constitue une faute politique car elles aggravent encore la situation du peuple malien. L’aide au développement ne peut pas être un moyen de chantage politique.



Le PCF réaffirme sa solidarité avec le peuple malien qui dispose du droit inaliénable de décider souverainement de son propre destin, politique, économique, financier, militaire. Le peuple malien ne doit pas être la victime collatérale des rivalités d’influence entre grandes puissances. Aucun État étranger ne peut imposer ses choix au Mali. La démonstration est faite que la logique purement militaire — qu’elle soit portée hier par l’armée française ou aujourd’hui par des forces russes — ne peut en aucun cas garantir la stabilité ni et la paix.



Le PCF réaffirme également sa solidarité avec les forces panafricanistes qui agissent en faveur de la reconstruction sociale, de la souveraineté alimentaire et énergétique, de la renaissance industrielle et agricole endogène, du renforcement de la formation, de la santé et des services publics. C’est la base pour faire reculer l’obscurantisme et instaurer enfin une paix durable et la reconstruction sociale du Sahel.



Le Parti communiste français appelle donc à un sursaut de solidarité internationale et à la relance d’une coopération décentralisée ambitieuse, tournée vers la satisfaction des droits économiques et sociaux des populations. S’il est de la responsabilité de la communauté internationale, de l’Organisation des Nations unies et de l’Union africaine de prendre toutes les dispositions appropriées afin d’aider le peuple malien à se protéger des menaces existentielles que les forces djihadistes font peser sur lui, ce ne doit plus jamais être au détriment de sa souveraineté.



À l'inverse d'une politique de tutelle ou de sanctions, c'est le respect de l'indépendance, de la justice sociale et la coopération entre peuples souverains, qui pourront répondre durablement aux multiples crises que traverse le Mali. C’est dans cette voie que réside l’espoir d’un Mali libre, juste et en paix.



Paris, le 10 novembre 2025



Parti communiste français