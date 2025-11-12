Souscription nationale - Appel aux camarades vétéran·tes

Le Bureau national de l’Amicale des vétérans a décidé de s’associer à l’appel à souscription lancé par notre secrétaire national et le trésorier du Parti : nous appelons nos camarades vétérans à y répondre. Et merci aux directions des fédérations et des sections d'aider à faire parvenir cet appel à toutes celles et tous ceux à qui il s’adresse.

Aux raisons habituelles de nos besoins de souscription, qui participent au financement original du Parti, avec les cotisations et le reversement des indemnités des élu·es, s’ajoute le fait particulièrement scandaleux que constitue la réduction de 70 000 € de l’aide publique due au Parti, pour cause d’excès de féminisme : nous voilà punis pour avoir présenté plus de candidates que de candidats aux législatives de 2024 !

Cet argent, le Parti en a besoin pour jouer son rôle politique, porter sa parole révolutionnaire originale, faire vivre ses propositions transformatrices, nourrir la construction d’un rassemblement populaire agissant.

Cet argent, le Parti en a besoin pour résister et contre-attaquer avec nos idées communistes, avec des initiatives d’action, face aux idées et aux actes pro-capital de la droite et de l’extrême droite.

Cet argent, le Parti en a besoin pour aborder les élections prochaines, défendre et renforcer ses positions.

Cet argent, ce sont aussi les moyens dont le Parti a besoin pour s’organiser, augmenter ses forces et son implantation dans tout le pays.

Camarades vétéran·tes, répondons présents !

Pour le Bureau national de l’Amicale des vétérans

Nicolas Marchand

NB. Les versements effectués par chèque (à l’ordre de « ANF PCF », envoyés à ANF-PCF, 2 place du Colonel-Fabien, 75167 Paris cedex 19), par carte bancaire ou virement (se connecter sur https://souscription.pcf.fr) donnent droit à une réduction d’impôt (66 % de la somme versée).

Article publié dans CommunisteS, numéro 1062 du 13 novembre 2025.