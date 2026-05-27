St-Martin-d’Hères - Une rencontre autour de l’originalité de l’analyse et de l’organisation communiste

Dans le cadre de la préparation du 40e congrès, la fédération de l’Isère organisait une soirée « portes & fenêtres ouvertes » le mardi 19 mai, avec Igor Zamichiei, coordinateur national du PCF. Ce temps destiné à donner des éléments pour proposer l’adhésion et exprimer les idées communistes au plus grand nombre, aura rassemblé plus de 80 personnes.

La réunion a aussi fait office de coup d’envoi des débats entre communistes. Si l’échange a tourné d’emblée sur les échéances de 2027, avec des interventions exprimant différentes préférences, la discussion s’est prolongée autour des enjeux d’organisation et de déploiement de l’activité en proximité, entre autres. Une démonstration permettant de rassembler dans l’action, au-delà du commentaire sur les relations entre états-majors de la gauche…

Profitant de la venue d’un dirigeant national, durant l’après-midi la fédération est allée à la rencontre d’une association de solidarité, qui assurera le buffet du soir, et du syndicat des livreurs à vélo CGT, impliqué dans une lutte pour le relogement de dizaines de familles sur l’agglomération grenobloise. Des rencontres qui ont ouvert la voie à un travail de réseau nationalement, notamment sur le sujet de l’exploitation du « Capitalisme de plateforme ».

Bref, une journée utile, aussi bien en interne qu’en externe.

Jérémie Giono

Article publié dans CommunisteS, numéro 1088 du 27 mai 2026.