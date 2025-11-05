Un stage régional en Pays de la Loire

La fédération de Loire-Atlantique a eu le plaisir d’accueillir, du 24 au 26 octobre dernier, le stage cadres des Pays-de-la-Loire. Ce rendez-vous régional, qui a réuni 18 camarades issus des cinq départements, s’inscrit dans la volonté de former les militantes et militants engagés dans les responsabilités locales et de renforcer la vitalité de notre parti sur l’ensemble du territoire.

Ce stage constitue un temps fort de la vie militante. Il permet de transmettre à la fois des connaissances théoriques et des compétences pratiques, indispensables à l’animation des fédérations et des sections. Pendant trois jours, les participantes et participants ont alterné réflexions politiques, ateliers pratiques et échanges d’expériences, dans une atmosphère fraternelle et studieuse.

La théorie politique a occupé une place centrale : philosophie, économie et politique internationale ont été explorées en profondeur. Ces temps d’étude visent à mieux comprendre le monde contemporain, ses contradictions et les perspectives de transformation sociale que nous portons collectivement.

Mais la formation ne s’est pas limitée à la théorie. Les aspects concrets de la vie militante ont également été travaillés : organisation, gestion financière, communication. Autant de leviers essentiels pour faire vivre la démocratie interne, renforcer notre présence sur le terrain et accroître l’efficacité de nos actions.

Un temps a également été consacré au dispositif de lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Cette séquence a permis de rappeler les outils existants, les procédures à suivre et, surtout, la nécessité d’une vigilance partagée et d’une formation continue pour garantir un fonctionnement collectif respectueux et émancipateur.

Au-delà des apports des formatrices et formateurs - que l’on remercie encore pour leur temps et la qualité de leurs présentations -, ce stage a été un espace d’échanges et de débats, où chacun a pu confronter ses pratiques, partager ses réussites comme ses difficultés et réfléchir à des manières concrètes d’améliorer le travail militant. Les moments de convivialité ont renforcé les liens entre camarades. Ces rencontres nourrissent la fraternité, enrichissent la compréhension des réalités locales et tissent un véritable réseau de coopération régionale, par exemple pour mettre en œuvre la campagne de solidarité avec Cuba.

Ce stage démontre, une fois encore, que la formation est un pilier de notre engagement collectif. Elle permet à chacun de prendre confiance dans l’exercice de ses fonctions, d’élargir ses connaissances et de trouver des leviers concrets pour renforcer l’action du Parti. Que l’on ait quelques mois ou plusieurs décennies d’expérience, il y a toujours quelque chose à apprendre, à transmettre, à questionner.

La formation est une force de notre parti. Ensemble, multiplions ces espaces d’échanges, de réflexion et de fraternité pour faire grandir notre parti et faire avancer nos combats communs.

Alors, quand est-ce que vous organisez, vous aussi, un stage cadres dans votre région ?

Mélissa Hélary

Article publié dans CommunisteS, numéro 1061 du 5 novembre 2025.