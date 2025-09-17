Stand national des communistes : à l’offensive !

C’était une grande et belle édition de la Fête de l’Humanité. Une foule immense, jeune, intéressée par la programmation musicale et festive, et qui savait qu’elle venait dans une fête politique où la présence dans tous les espaces de débats a été nourrie. Dans un monde inquiétant, et un état du pays qui ne l’est pas moins, mais où les intérêts opposés deviennent encore plus lisibles, cela témoigne du besoin grandissant de comprendre pour agir. Les militants communistes ont été très présents pour ces échanges et proposer de s’engager pour transformer la société. Dans ce cadre, le stand national des communistes a diffusé ses productions, permis la rencontre avec les commissions.

Et il a accueilli plusieurs grands événements. En plus du meeting, tenu dans un stand plein et débordant largement sur la place attenante, notre secrétaire national Fabien Roussel a pu confronter les arguments sur les marges et les profits qui rendent la vie chère, dans un duel avec Michel Edouard Leclerc.

Dans le débat entre les forces de gauche, où Igor Zamichiei représentait le PCF, nous avons pu voir que les aspirations à l’unité nécessitent de traiter les contenus, car de nombreux points ne font pas l’unanimité, afin de proposer une alternative crédible, qui impulse un large rassemblement et une convergence de différentes catégories de travailleurs et de populations.

Ce débat s’est terminé en acclamant la délégation de l’OLP, qui en plus de tenir un stand dans notre espace, a débattu sur scène à propos des conditions pour obtenir la reconnaissance de l’État de Palestine. Et ce temps fort a immédiatement été suivi, dans la cohérence, d’un débat sur la manière de lutter contre l’exacerbation des haines, à propos du positionnement de la gauche dans la lutte contre l’antisémitisme.

Les réflexions se sont enchaînées sur la lutte contre les arguments sur la dette et contre l’austérité pour fêter dans les luttes le 80e anniversaire de la Sécurité sociale, sur le féminisme, sur le droit à l’alimentation dans les Outremers, ainsi que sur les luttes des cheminots.

Pour la première fois, le Conseil national du PCF était associé, pour l’animation du stand, avec de nouvelles fédérations. C’est notamment le cas des Alpes-Maritimes et des Hautes-Alpes qui ont ainsi trouvé un cadre pour revenir à la Fête après quelques années d’absence. Il s’agit de reconstituer progressivement des équipes qui pourront, à terme, s’organiser pour tenir leur propre stand.

Car la Fête de l’Humanité existe grâce à l’engagement des militants du PCF, et sa pérennité implique que des collectifs se renouvellent. Cette relance a été facilitée par le fait que la nouvelle organisation du stand était également basée sur le partenariat avec la fédération des Bouches-du-Rhône, qui a apporté son savoir-faire, et qui a animé les temps festifs. Le nombreux public nocturne du stand se souviendra longtemps de son envoutement par l’inégalable DJ Naïmarx !

Stéphane Bonnéry

membre du CEN

Article publié dans CommunisteS, numéro 1054 du 17 septembre 2025.