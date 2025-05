A Gaza, le peuple palestinien meurt sous les bombes de l’armée israélienne.

Plus de 50 000 morts déjà . Des femmes, des hommes et plus de 15 000 enfants, victimes d'un véritable nettoyage ethnique. Une famine délibérée, organisée par le gouvernement de Benjamin Netanyahou, menace des centaines de milliers de Gazaouis.

Nous devons empêcher un génocide ! En France, des voix nombreuses et diverses s’expriment pour dénoncer les crimes de guerre et crimes contre l’Humanité.

Pour faire entendre les voix de la Paix et mettre fin aux massacres, pour faire reconnaître un Etat de Palestine aux côtés de l’Etat d’Israel et pour permettre à l’ensemble des forces progressistes et humanistes de se rassembler, le PCF invite toutes celles et ceux qui, dans la diversité de leurs opinions politiques, philosophiques ou religieuses, veulent que cessent les massacres, à se retrouver lundi 26 mai à 19h parvis des Droits de l’Homme au Trocadéro, à Paris.

Afin de favoriser le rassemblement le plus large possible et dans le respect des convictions de chacun, rassemblons nous autour d’un slogan commun :

« Stop aux massacres - La Paix maintenant ! Reconnaissance de l’État de Palestine »