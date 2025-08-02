Arrêter Netanyahou par l’action et les sanctions internationales

Le gouvernement de Benjamin Netanyahou vient de présenter un plan pour « prendre le contrôle » de Gaza-Ville, qui marque une nouvelle étape dans sa politique d’épuration ethnique des territoires palestiniens. Cette annonce intervient alors que la famine continue de sévir dans l’ensemble de la bande de Gaza, du fait du blocus israélien et que, sous les ordres de ce Premier ministre et de son cabinet d’extrême droite, les massacres de masse, les crimes de guerre et crimes contre l’humanité se poursuivent. Dans le même temps, la colonisation s’intensifie en Cisjordanie, en violation de toutes les résolutions des Nations unies.

Contre ce plan, s’exprime un mouvement de protestation sans précédent en Israël. Les mouvements de paix, d’anciens otages libérés et des familles des otages toujours détenus dans des conditions abominables par le Hamas appellent à l’arrêt d’une guerre qui ne vise que des populations civiles. 500 anciens hauts responsables de l’armée et des services de renseignement viennent même de dénoncer le fanatisme du gouvernement, qui « conduit l’État d’Israël à la perte de sa sécurité et de son identité ». Nos camarades de la coalition Hadash et du Parti communiste israélien appellent, quant à eux, à renforcer la mobilisation contre Netanyahou et sa politique, y compris par la grève.

Toutes ces voix doivent être entendues de la communauté internationale. Le Parti communiste français leur apporte sa solidarité et il appelle toutes les forces éprises de paix, de justice et de démocratie à se mobiliser à leurs côtés et aux côtés du peuple palestinien sous la terreur.

Le seul moyen d’arrêter Netanyahou et l’horreur en cours est la pression internationale comme celle qui s'est exercée en son temps pour mettre fin à l'apartheid en Afrique du Sud. Soit la communauté internationale continue de se montrer complice des massacres de masse et de l’épuration ethnique, des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité commis par le gouvernement, l'armée et les colons israéliens. Soit elle impose à Netanyahou et à son protecteur états-unien un cessez-le-feu immédiat, l’entrée d’une aide humanitaire massive à Gaza, l’arrêt des exactions en Cisjordanie et la libération des otages encore détenus par le Hamas.

Les largages de quelques tonnes d’assistance ne suffisent plus. La reconnaissance de l’État de Palestine est indispensable, mais elle ne peut intervenir lorsque Gaza aura été transformé en cimetière. Il est urgent d’agir concrètement.

L’ONU a condamné le plan provocateur de Netanyahou. La Chine, le Brésil, l’Espagne et d’autres États ont protesté. La France a une responsabilité primordiale et doit s’inscrire dans ce mouvement en agissant pour :

- Proposer à l’ONU une résolution condamnant sans réserve cette nouvelle violation du droit international. Le gouvernement français doit convoquer l’ambassadeur de l’État d’Israël pour lui notifier l’opposition sans réserve de notre pays, et rappeler pour consultation l’ambassadeur de France en Israël.

- Déclarer un embargo sur les armes : pas une arme, pas une balle, pas une technologie, pas une puce électronique ne doit être livrée à Israël et l’armée israélienne. L’annonce de l’Allemagne est un point d’appui inédit. Les soldats et les colons franco-israéliens qui participent aux massacres doivent être poursuivis et condamnés en France pour crime contre l’humanité.

- Prendre des sanctions à l’encontre de l’actuel pouvoir israélien tant qu’il bafouera le droit international. La France doit agir concrètement pour que l’UE suspende l’accord d’association avec l’État d’Israël. Les avoirs de dirigeants israéliens doivent être gelés. Sans attendre, notre pays doit prendre la tête d’une coalition de tous les États disposés à prendre des sanctions contre les dirigeants israéliens. Elle peut elle-même décider immédiatement de rompre toute relation commerciale avec Israël et de mettre fin à l’importation de produits provenant des colonies et des territoires occupés.

- Décider d’appliquer les mandats d’arrêt émis par la Cour pénale internationale à l’encontre de Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant, dont les crimes innommables ne peuvent rester impunis.

- Annoncer que la bande de Gaza est indissociable de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est, qu’ensemble ces territoires sont partie intégrante du futur État de Palestine. C’est ce que demande l’Organisation de libération de la Palestine, seule représentante légitime du peuple palestinien.

L’avenir de la région, la paix pour Palestiniens et Israéliens passent par l’existence d’un Etat de Palestine laïc et démocratique, reconnu de plein droit par les Nations unies. Celles-ci doivent désormais faire savoir au pouvoir israélien que, s’il concrétisait sa volonté d’empêcher les deux peuples de vivre demain dans des États aux frontières sûres et reconnues, il serait mis au ban de la communauté internationale.

Paris, le 9 août 2025

Parti communiste français.